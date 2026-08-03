Nico Gonzalez-Inter, primi contatti: l'argentino può diventare il nuovo esterno di Chivu

L'Inter per provare ad abbassare i costi di un'eventuale operazione con l'Al-Ittihad, che ha Diaby a libro paga fino al 30 giugno 2029, secondo media arabi ha in mente di tentare con un'offerta alla società giallonera da 18 milioni di euro cash e il cartellino di Kristjan Asllani come contropartita da valutare 10/15 milioni di euro. Il regista albanese è oggi praticamente fuori rosa e da tempo è stato dato mandato ad agente ed intermediari per trovare una nuova sistemazione.