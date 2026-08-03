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Nico Gonzalez Atletico MadridGetty
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Nico Gonzalez-Inter, primi contatti: l'argentino può diventare il nuovo esterno di Chivu

Calciomercato
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Inter
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N. Gonzalez

I nerazzurri sono sempre alla ricerca di un elemento che possa giocare sulle fasce: contatti per l'argentino, che non è stato riscattato dall'Atletico ma non vuole tornare a Torino.

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Con l'inizio dell'ultimo mese di mercato, l'Inter si trova a fare i conti con l'annosa questione esterno destro, d'attualità fin dall'addio di Dumfries, ossia dalla metà di giugno, e acuita dai mancati arrivi, nell'ordine, di Palestra, Khalaili e, in tono minore, Spence. Per il momento sta giocando Diouf, con anche buone impressioni, ma è lecito aspettarsi che qualcuno arrivi da qui al 1 settembre in quella zona di campo.


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  • IDEA NICO GONZALEZ

    In questo quadro, accanto al nome ricorrente di Moussa Diaby dell'Al-Ittihad, ecco quello di Nico Gonzalez, vice campione del Mondo con l'Argentina e di rientro alla Juventus dopo l'esperienza all'Atletico Madrid. Primi contatti con l'entourage dell'esterno, che nelle scorse settimane non ha nascosto di voler tornare a Madrid, sponda Colchoneros, ma intanto l'Inter ha iniziato a muoversi.

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  • LE ULTIME SU DIABY

    L'Inter per provare ad abbassare i costi di un'eventuale operazione con l'Al-Ittihad, che ha Diaby a libro paga fino al 30 giugno 2029, secondo media arabi ha in mente di tentare con un'offerta alla società giallonera da 18 milioni di euro cash e il cartellino di Kristjan Asllani come contropartita da valutare 10/15 milioni di euro. Il regista albanese è oggi praticamente fuori rosa e da tempo è stato dato mandato ad agente ed intermediari per trovare una nuova sistemazione.

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