Nico Gonzalez-Inter, primi contatti: l'argentino può diventare il nuovo esterno di Chivu

Con l'inizio dell'ultimo mese di mercato, l'Inter si trova a fare i conti con l'annosa questione esterno destro, d'attualità fin dall'addio di Dumfries, ossia dalla metà di giugno, e acuita dai mancati arrivi, nell'ordine, di Palestra, Khalaili e, in tono minore, Spence. Per il momento sta giocando Diouf, con anche buone impressioni, ma è lecito aspettarsi che qualcuno arrivi da qui al 1 settembre in quella zona di campo.
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