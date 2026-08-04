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Nico Gonzalez HDGOAL
Lelio Donato

Nico Gonzalez al centro del mercato tra Inter, Roma e Atletico Madrid: la Juventus fa il prezzo, l'ipotesi scambio con Sorloth

Calciomercato
Juventus
Inter
Roma

Quello dell'argentino è uno dei nomi più caldi sul mercato dopo la fine del prestito all'Atletico Madrid, che non ha trovato un accordo con la Juventus. Nico Gonzalez non vuole tornare a Torino e spuntano altre piste italiane.

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Il mercato si accende intorno al nome di Nico Gonzalez.

L'argentino d'altronde è reduce da una buona stagione in Liga con l'Atletico Madrid. Ma soprattutto è stato protagonista ai Mondiali, dove Scaloni gli ha concesso un discreto minutaggio.

Nonostante questo i Colchoneros hanno preferito non versare i 32 milioni di euro necessari per esercitare il diritto di riscatto, sperando di ottenere un sostanzioso sconto dalla Juventus.

I bianconeri però non hanno aperto in tal senso. E ora sperano che possa scatenarsi un'asta visto che su Nico Gonzalez ci sarebbe l'interesse di due squadre italiane ovvero Inter e Roma.

Ma perché tutti vogliono l'argentino? E soprattutto perché non resterà alla Juventus?

  • LA VOLONTÀ DI NICO E IL NO ALLA JUVE

    La volontà di Nico Gonzalez è chiara ormai da settimane.

    Spalletti lo avrebbe volentieri testato nella nuova Juventus, a cui la sua duttilità tattica sarebbe tornata molto utile.

    Il giocatore però considera ormai chiusa la sua breve esperienza a Torino dove di fatto non si è mai ambientato ed è spesso finito nel mirino dei tifosi.

    Da qui la decisione di non rientrare alla Juventus neppure dopo la fine del prestito con l'Atletico. Nico Gonzalez, anzi, spera ancora di tornare proprio a Madrid.

    Simeone d'altronde lo stima molto ma per averlo di nuovo in rosa dovrà convincere la società ad alzare l'offerta dato che la Juventus non intende cedere Nico Gonzalez per meno di 27 milioni di euro.

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  • L'ULTIMA STAGIONE DI NICO GONZALEZ

    Ma com'è andata l'ultima stagione di Nico Gonzalez?

    L'argentino è sceso in campo ben trentasette volte con l'Atletico Madrid in tutte le competizioni, segnando anche cinque goal in Liga.

    Un rendimento piuttosto costante nonostante qualche infortunio di natura muscolare. Tra cui l'ultimo che ha chiuso anticipatamente la sua stagione già a fine aprile.

    Nonostante questo Nico Gonzalez è stato regolarmente convocato da Scaloni per i Mondiali dove è quasi sempre sceso in campo, seppure solo un paio di volte da titolare. E ha fornito un assist al debutto dell'Argentina contro l'Algeria.

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  • L'INTERESSE DI ROMA E INTER

    Negli ultimi giorni, vista lo stop nella trattativa tra Juventus e Atletico Madrid, su Nico Gonzalez c'è da registrare l'interesse di un paio di società italiane.

    Una di queste è la Roma. Gasperini d'altronde aspetta da tempo un paio di rinforzi sugli esterni dopo aver visto sfumare prima Greenwood e poi Summerville.

    Nico Gonzalez rappresenterebbe una soluzione di qualità ed esperienza che toglierebbe parecchi problemi alla Roma. Ma bisognerebbe sedersi intorno ad un tavolo con Massara, ex dirigente giallorosso col quale i rapporti non sono idilliaci.

    Ecco così spuntare per l'argentino anche l'ipotesi Inter. In questo caso Marotta e Carnevali, amici da sempre, non avrebbero problemi a parlarne ma ovviamente la Juventus non farà sconti a nessuno anche se i nerazzurri potrebbero inserire nell'affare il cartellino di un giocatore molto gradito a Spalletti: Davide Frattesi.

    Nico Gonzalez con Chivu giocherebbe prevalentemente largo a destra, ma potrebbe anche essere utilizzato dietro le punte o come mezzala in caso di necessità.

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  • MA OCCHIO A SORLOTH

    In tutto questo non va comunque ancora definitivamente tagliato fuori l'Atletico Madrid, che resta la soluzione preferita da Nico Gonzalez.

    Anche perché gli spagnoli avrebbero una contropartita tecnica particolarmente gradita dalla Juventus in grado di sbloccare l'affare.

    Stiamo ovviamente parlando di Alexander Sorloth. L'attaccante norvegese sembrava vicinissimo all'inizio del mercato ma poi il suo nome è uscito dai radar.

    La Juventus però continua a cercare una punta d'area di rigore anche dopo l'acquisto di Kolo Muani.

    Sorloth, dunque, potrebbe fare al caso di Spalletti ma l'Atletico Madrid continua per il momento a valutarlo 40 milioni di euro rendendo complicato un eventuale scambio con Nico Gonzalez.


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