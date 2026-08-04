Nico Gonzalez al centro del mercato tra Inter, Roma e Atletico Madrid: la Juventus fa il prezzo, l'ipotesi scambio con Sorloth









Il mercato si accende intorno al nome di Nico Gonzalez.

L'argentino d'altronde è reduce da una buona stagione in Liga con l'Atletico Madrid. Ma soprattutto è stato protagonista ai Mondiali, dove Scaloni gli ha concesso un discreto minutaggio.

Nonostante questo i Colchoneros hanno preferito non versare i 32 milioni di euro necessari per esercitare il diritto di riscatto, sperando di ottenere un sostanzioso sconto dalla Juventus.

I bianconeri però non hanno aperto in tal senso. E ora sperano che possa scatenarsi un'asta visto che su Nico Gonzalez ci sarebbe l'interesse di due squadre italiane ovvero Inter e Roma.

Ma perché tutti vogliono l'argentino? E soprattutto perché non resterà alla Juventus?