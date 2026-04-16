Nessuna italiana nelle semifinali europee: il tonfo totale del movimento continua

La speranza del movimento calcistico italiano è che ogni anno possa essere quello del rilancio e della rinascita, ma gli exploit, totali o meno, di Inter, Fiorentina e Roma nelle ultime annate hanno messo in mostra come si sia trattato di casi isolati, considerando come la maggior parte delle squadre provenienti dalla Serie A si sia sempre comunque fermata nelle fasi immediate ai tre gironi europei.

Per cambiare marcia, sia a livello di club che di Nazionali, sevirà rifondare completamtente il movimento ed avere pazienza: per tornare grande, il calcio di Serie A avrà bisogno di tempo e di certo non di una risicata manciata di stagioni.

Nel 2026/2027 parteciperanno alle coppe europee le prime sei del campionato di Serie A più la vincitrice della Coppa Italia, con eventuale sblocco del settimo posto qualora la squadra vincitrice del torneo abbia già ottenuto un pass per l'Europa tramite il torneo di massima serie.