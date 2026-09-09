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Odegaard Napoli ArsenalGetty Images
Marco Trombetta

Napoli-Arsenal 0-1, pagelle e tabellino: Odegaard illumina e la decide, per Allegri è un festival dell'inconcludenza

Champions League
Napoli vs Arsenal
Napoli
Arsenal

L'Arsenal domina al Maradona, vincendo però solo 1-0 contro un Napoli inefficace offensivamente. Anche Hojlund stavolta si vede poco e neppure De Bruyne riesce ad accendere la luce.

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Arteta cambia quattro giocatori rispetto al Chelsea, ma soprattutto tiene in panchina Havertz e Calafiori. La differenza però non si vede, perlomeno nelle intenzioni.

Il primo tempo si conclude con una differenza di expected goals piuttosto clamorosa: Napoli 0.16, Arsenal 2.01. I Gunners sprecano infatti due occasioni clamorose, una con Merino (gran parata d'istinto di Meret, poi uscito per infortunio) e l'altra con Saka, lo sciupone per antonomasia nella serata dell'Arsenal.

Il Napoli si limita ad aspettare per poi provare a ripartire, ma nel secondo tempo soprattutto non succede praticamente mai. L'impressione che alla fine il goal dell'Arsenal sarebbe arrivato viene confermata da Odegaard, il migliore in campo, che confeziona un piccolo capolavoro dal limite dell'area combinando nello stretto con Tzolis, entrato subito bene. Nel finale Milinkovic e Rafa Marin evitano un 2-0 che sembrava cosa fatta. La sconfitta per Allegri è di 'horto muso', ma il divario in campo è stato evidente, specie nella proposta offensiva.

  • PAGELLE NAPOLI-ARSENAL

    Meret 6,5 (46' Milinkovic-Savic 6,5); Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 6, Rafa Marin 6, Olivera 5,5; Gilmour 5,5, Lobotka 6 (77' Neres 6), De Bruyne 6; Politano 5,5 (58' Favasuli 6), Hojlund 5,5 (77' Lucca 6), Alisson Santos 5,5 (58' Vergara 6).

    Raya 6; White 6 (83' Zubimendi sv), Gabriel 6,5, Konsa 6, Hincapié 6; Rice 6, Odegaard 7,5; Saka 5 (73' Madueke 6), Merino 5,5 (66' Guimaraes 6), Eze 5,5 (66' Tzolis 6,5); Gyokeres 5,5 (73' Havertz 6). 

    Meret e Milinkovic risultano i migliori del Napoli e questa la dice lunga sull'andazzo della partita. De Bruyne, stavolta titolare, prova a fare qualcosa, ma a parte l'impegno c'è poco più. Neppure Hojlund riesce ad incidere, i palloni giocabili per lui sono davvero pochi. Ancora evanescente Alisson Santos, mentre fa ben sperare l'ingresso di Favasuli.

    L'MVP, al netto del goal decisivo, è senza dubbio Odegaard. Illumina con assist e giocate di qualità. Fa da contraltare la prestazione di Saka, che invece si mangia praticamente due goal fatti. Ottimo l'impatto di Tzolis che serve l'assist per il norvegese.

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  • TABELLINO NAPOLI-ARSENAL

    Marcatori: 75' Odegaard

    NAPOLI (4-3-3): Meret (46' Milinkovic-Savic); Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka (77' Neres), De Bruyne; Politano (58' Favasuli), Hojlund (77' Lucca), Alisson Santos (58' Vergara). All. Allegri.

    ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White (83' Zubimendi), Gabriel, Konsa, Hincapié; Rice, Odegaard; Saka (73' Madueke), Merino (66' Guimaraes), Eze (66' Tzolis); Gyokeres (73' Havertz). All. Arteta.

    Arbitro: Nyberg

    Ammoniti: Gilmour, Lucca, Odegaard

    Espulsi: nessuno

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