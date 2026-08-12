Nahuel Molina alla Roma, è ufficiale: le cifre finali e la formula dell'operazione, come giocherà con Gasperini

"L'AS Roma - si legge sul sito ufficiale del club giallorosso - è lieta di annunciare l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid.

L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il calciatore ha sottoscritto un contratto quadriennale con il club giallorosso.

In Europa, con le maglie di Udinese e Atletico Madrid, l'esterno conta 249 presenze e 19 gol in tutte le competizioni.

Classe 1998, Molina è nazionale argentino. Con la propria selezione partecipa a due edizione del Mondiale, laureandosi campione iridato nel 2022 in Qatar, e vincendo due volte la Coppa America (2021 e 2024). Complessivamente, disputa 65 partite con la maglia "albiceleste".

Ha scelto la maglia numero 20.

Benvenuto a Roma, Nahuel!".



