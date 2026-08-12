Nahuel Molina alla Roma, è ufficiale: le cifre finali e la formula dell'operazione, come giocherà con Gasperini

Nahuel Molina è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente l'arrivo dall'Atletico Madrid dell'ex esterno dell'Udinese, reduce dai Mondiali giocati con l'Argentina.
Molina sarà dunque l'erede effettivo di Zeki Celik, che nelle scorse settimane ha scelto di trasferirsi alla Juventus dopo la conclusione del proprio contratto con il club giallorosso.
Ecco dunque tutti i dettagli dell'operazione Molina-Roma: dalle cifre alla formula dell'operazione.
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