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Nahuel Molina Argentina 2026Getty
Stefano Silvestri

Nahuel Molina alla Roma, è ufficiale: le cifre finali e la formula dell'operazione, come giocherà con Gasperini

Calciomercato
Serie A
Roma
N. Molina

L'ex giocatore dell'Udinese torna in Italia dall'Atletico Madrid e diventa il nuovo esterno destro dei giallorossi: l'erede di Celik, trasferitosi alla Juventus, è lui.

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Nahuel Molina è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente l'arrivo dall'Atletico Madrid dell'ex esterno dell'Udinese, reduce dai Mondiali giocati con l'Argentina.

Molina sarà dunque l'erede effettivo di Zeki Celik, che nelle scorse settimane ha scelto di trasferirsi alla Juventus dopo la conclusione del proprio contratto con il club giallorosso.

Ecco dunque tutti i dettagli dell'operazione Molina-Roma: dalle cifre alla formula dell'operazione.


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  • IL COMUNICATO DELLA ROMA

    "L'AS Roma - si legge sul sito ufficiale del club giallorosso - è lieta di annunciare l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid.

    L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il calciatore ha sottoscritto un contratto quadriennale con il club giallorosso. 

    In Europa, con le maglie di Udinese e Atletico Madrid, l'esterno conta 249 presenze e 19 gol in tutte le competizioni. 

    Classe 1998, Molina è nazionale argentino. Con la propria selezione partecipa a due edizione del Mondiale, laureandosi campione iridato nel 2022 in Qatar, e vincendo due volte la Coppa America (2021 e 2024). Complessivamente, disputa 65 partite con la maglia "albiceleste".

    Ha scelto la maglia numero 20.

    Benvenuto a Roma, Nahuel!".


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  • LA FORMULA DELL'OPERAZIONE

    Come spiegato anche dalla Roma nel comunicato dell'acquisto di Molina, l'operazione con l'Atletico Madrid è stata a titolo definitivo. Questo è l'accordo trovato negli scorsi giorni dai due club, dunque non sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

    Molina era già stato accolto da 200 tifosi circa all'arrivo in Italia, prima di sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con la Roma.

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  • LE CIFRE

    Il contratto in questione sarà di quattro anni: Molina rimarrà dunque alla Roma fino al 30 giugno del 2030. L'ingaggio dovrebbe essere di tre milioni di euro a stagione tra parte fissa e bonus.

    Per quanto riguarda la cifra versata dalla Roma nelle casse dell'Atletico Madrid, si assesta attorno ai 17 milioni di euro: di questi 13 sono fissi, più altri 4 di bonus.

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  • COME GIOCHERÀ CON GASPERINI

    Molina negli ultimi anni si è abituato a fare il terzino di una difesa a quattro, sia all'Atletico Madrid che nell'Argentina. Ma non dovrebbe avere problemi di inserimento nel 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini.

    L'ex giocatore dell'Udinese giostrerà dunque sulla corsia destra del centrocampo a quattro giallorosso. Da esterno a tutta fascia, con mansioni sia di copertura che offensive.

    Come detto, l'erede di Celik sarà lui. Mentre sulla fascia opposta verrà mantenuto Wesley, che è destro di piede ma che nella scorsa stagione ha saputo cavarsela alla grande anche dall'altra parte.

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