Moviola Juventus-Parma: c'era fallo da rigore di Alajbegovic su Keita? Proteste furenti degli emiliani

Secondo Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, è in realtà giusta la decisione della Sala VAR di non richiamare Fourneau al monitor per guardare il replay.

"Alajbegovic non fa il movimento verso Keita, ma allunga il piede davanti a sé", la valutazione dell'ex fischietto in diretta.

D'accordo con Marelli anche Emanuele Giaccherini, la seconda voce di Juventus-Parma su DAZN, secondo cui "il tocco c’è, ma non è tanto impattante".

In realtà i dubbi rimangono e sono tantissimi, anche perché il movimento ad allargare la gamba di Keita, anche questo menzionato da Marelli, è tutt'altro che evidente. La chiamata al monitor ci sarebbe potuta stare.