Moviola Juventus-Parma: c'era fallo da rigore di Alajbegovic su Keita? Proteste furenti degli emiliani

Proteste furenti del Parma all'Allianz Stadium: nel mirino un calcio di rigore non concesso a un quarto d'ora circa dalla conclusione della partita contro la Juventus.
Il risultato era già di 1-0 a favore della squadra di Spalletti, a segno con Nico Gonzalez grazie anche a una deviazione decisiva di Troilo, quando Keita non si è visto fischiare un calcio di rigore per un presunto fallo in area di Alajbegovic ai suoi danni.
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