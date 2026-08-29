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Stefano Silvestri

Moviola Juventus-Parma: c'era fallo da rigore di Alajbegovic su Keita? Proteste furenti degli emiliani

Juventus vs Parma Calcio 1913
Juventus
Parma Calcio 1913
Serie A

La squadra di Cuesta ha protestato in maniera veemente a un quarto d'ora circa dalla fine: nel mirino una decisione particolarmente controversa dell'arbitro Fourneau.

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Proteste furenti del Parma all'Allianz Stadium: nel mirino un calcio di rigore non concesso a un quarto d'ora circa dalla conclusione della partita contro la Juventus.

Il risultato era già di 1-0 a favore della squadra di Spalletti, a segno con Nico Gonzalez grazie anche a una deviazione decisiva di Troilo, quando Keita non si è visto fischiare un calcio di rigore per un presunto fallo in area di Alajbegovic ai suoi danni.

Giusta la decisione del direttore di gara, Francesco Fourneau?


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  • L'EPISODIO

    L'episodio, come detto, è avvenuto a un quarto d'ora circa dalla fine con il Parma proteso in avanti alla ricerca del pareggio.

    Keita ha trovato spazio in area mettendo in mezzo un cross basso che però è stato respinto. Al momento di calciare, però, il centrocampista degli emiliani è stato colpito abbastanza nettamente da Alajbegovic.

    Rischio enorme per il bosniaco, che però non è stato punito da Fourneau con il calcio di rigore. Così come l'arbitro non è stato richiamato al monitor dal VAR.

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  • "TOCCO NON IMPATTANTE"

    Secondo Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, è in realtà giusta la decisione della Sala VAR di non richiamare Fourneau al monitor per guardare il replay.

    "Alajbegovic non fa il movimento verso Keita, ma allunga il piede davanti a sé", la valutazione dell'ex fischietto in diretta.

    D'accordo con Marelli anche Emanuele Giaccherini, la seconda voce di Juventus-Parma su DAZN, secondo cui "il tocco c’è, ma non è tanto impattante".

    In realtà i dubbi rimangono e sono tantissimi, anche perché il movimento ad allargare la gamba di Keita, anche questo menzionato da Marelli, è tutt'altro che evidente. La chiamata al monitor ci sarebbe potuta stare.

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  • L'ARBITRO DELLA PARTITA

    Come già accennato, l'arbitro di Juventus-Parma è Francesco Fourneau della sezione di Roma-1. Si tratta della sua prima direzione di gara stagionale, non essendo stato designato nello scorso weekend.

    Il VAR della gara dello Stadium è invece Francesco Meraviglia, con Marco Piccinini nelle vesti di AVAR.

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  • LA MOVIOLA DI JUVENTUS-PARMA

    A parte il caso Keita-Alajbegovic, sotto la lente d'ingrandimento in un finale di speranze parmensi prima del 2-0 di Koopmeiners, Juventus-Parma non ha proposto grossi episodi arbitrali.

    Tutto era insomma filato liscio per Fourneau e per i suoi assistenti, che non avevano dovuto fare i conti con episodi particolarmente controversi o polemici.

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