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Juventus MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Juventus-Milan: c'era fallo di De Winter su Kolo Muani prima del goal di Cissé?

Serie A
Juventus vs Milan
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Milan

Gli episodi da moviola e i casi più controversi di Juventus-Milan, posticipo domenicale della terza giornata di Serie A. Gara arbitrata da Maurizio Mariani.

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Juventus e Milan incrociano le armi nel secondo big match della terza giornata di Serie A dopo Inter-Napoli, nonché posticipo domenicale del turno.

Di seguito gli episodi da moviola e i casi più controversi della super sfida tra la formazione di Luciano Spalletti e quella di Ruben Amorim.

(Articolo in aggiornamento)

  • L'INTERVENTO DE WINTER SU KOLO MUANI

    A poco più di una ventina di minuti dalla fine, il Milan passa in vantaggio con Cissé: bellissimo il goal dell'ex gioiello del Catanzaro, servito perfettamente dall'altro subentrato Chukwueze.

    L'azione inizia però con un intervento molto sospetto di De Winter su Kolo Muani in fase difensiva: l'ex genoano ruba palla all'avversario rifilandogli un colpetto a un piede, tanto che quest'ultimo rimane a terra dolorante.

    Il goal viene però confermato e non c'è alcuna chiamata al VAR per il direttore di gara Mariani. Il Milan, dunque, può festeggiare il vantaggio.

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  • C'ERA FALLO?

    La decisione è in realtà dubbia, in quanto il tocco di De Winter sul piede di Kolo Muani c'è. Le indicazioni su un minore utilizzo della tecnologia in questa stagione, e su un maggiore indirizzo verso le decisioni di campo dei direttori di gara, potrebbero aver inciso in questo senso.

    Anche secondo Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, la decisione di Mariani e quella della Sala VAR di non richiamarlo al monitor possono essere considerate discutibili.

    “Effettivamente ad inizio azione c’è un contatto tra il tacco di De Winter e la punta del piede di Kolo Muani. Onestamente il contatto c’è stato. L’unica ipotesi che mi viene in mente è che abbiano considerato molto lontano dalla porta il contatto, considerandolo un contatto valutato in campo”.

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  • L'ARBITRO DI JUVENTUS-MILAN

    L'arbitro di Juventus-Milan è uno dei più esperti della Serie A: si tratta di Maurizio Mariani, fischietto di 44 anni della sezione di Aprilia.

    Esordio stagionale in campionato per Mariani, che prima del big match dell'Allianz Stadium era stato designato solamente per un paio di partite dei preliminari di Champions League.

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