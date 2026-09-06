Moviola Juventus-Milan: c'era fallo di De Winter su Kolo Muani prima del goal di Cissé?

La decisione è in realtà dubbia, in quanto il tocco di De Winter sul piede di Kolo Muani c'è. Le indicazioni su un minore utilizzo della tecnologia in questa stagione, e su un maggiore indirizzo verso le decisioni di campo dei direttori di gara, potrebbero aver inciso in questo senso.

Anche secondo Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, la decisione di Mariani e quella della Sala VAR di non richiamarlo al monitor possono essere considerate discutibili.

“Effettivamente ad inizio azione c’è un contatto tra il tacco di De Winter e la punta del piede di Kolo Muani. Onestamente il contatto c’è stato. L’unica ipotesi che mi viene in mente è che abbiano considerato molto lontano dalla porta il contatto, considerandolo un contatto valutato in campo”.