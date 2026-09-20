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Douglas Luiz Rowe Juventus AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Juventus-Atalanta: c'era fallo da rigore di Kalulu su Rowe? Proteste dei nerazzurri

Serie A
Juventus vs Atalanta
Juventus
Atalanta

I casi da moviola e gli episodi principali di Juventus-Atalanta, gara della quinta giornata di Serie A arbitrata da Luca Zufferli della sezione di Udine.

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Conceiçao nel primo tempo, Bremer nel secondo: così la Juventus ha battuto 2-0 l'Atalanta in una delle partite finali della quinta giornata di Serie A, conquistando la seconda vittoria dopo quella contro il NEC in Europa League.

Sull'1-0, però, l'Atalanta ha protestato in maniera vibrante: la Dea avrebbe voluto vedersi concedere un calcio di rigore, ma sia l'arbitro Zufferli che la Sala VAR non sono stati di questo parere.

Sotto la lente d'ingrandimento, in particolare, un episodio che ha fatto parecchio discutere: una trattenuta in area di Kalulu su Rowe che, in caso di concessione del rigore e di sua trasformazione, avrebbe anche potuto cambiare il corso del match dell'Allianz Stadium.


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  • 30' - KALULU SU ROWE, ERA RIGORE?

    L'episodio controverso è avvenuto alla mezz'ora: Samardzic imbuca in area per Rowe, che viene trattenuto da Kalulu e crolla a terra, chiedendo a gran voce il calcio di rigore.

    Il penalty non viene però concesso da Zufferli, che a sua volta non viene richiamato al monitor dalla Sala VAR. Ma i dubbi restano e in verità sono tantissimi: la maglia di Rowe infatti si allunga, e anche in maniera piuttosto vistosa.

    Il nuovo metodo arbitrale voluto dal nuovo designatore Orsato è noto e limita al massimo gli interventi del VAR. Qui, però, un richiamo al monitor avrebbe probabilmente rappresentato la scelta migliore.

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  • MARELLI: "TRATTENUTA PROLUNGATA"

    Dello stesso parere è anche Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, intervenuto qualche istante dopo per commentare l'episodio:

    "La trattenuta di Kalulu su Rowe c'è stata ed è stata anche prolungata. Evidentemente se non sono intervenuti hanno ritenuto che si trattasse di una valutazione di campo e non da VAR".

    Sempre secondo Marelli, "resta il fatto che la maglia si è allungata parecchio e che l'intensità evidentemente è stata elevata".

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  • SARRI: "SE NON CHIAMANO SU QUESTI EPISODI..."

    Per Maurizio Sarri il fallo da rigore c'era. Ed era anche piuttosto netto. L'allenatore dell'Atalanta lo ha fatto capire a chiare lettere a DAZN dopo la partita, pur contenendo la propria frustrazione.

    “Il VAR? Meglio mai che troppo come prima, tra le due versioni preferisco questa. Però poi ci sono degli episodi abbastanza evidenti come questo. Se non chiamano su un episodio così lo aboliamo. Non ne vedo più la necessità”.

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  • L'ARBITRO DI JUVENTUS-ATALANTA

    Ad arbitrare Juventus-Atalanta è stato Luca Zufferli della sezione di Udine: per il fischietto friulano si è trattato della seconda direzione stagionale in Serie A dopo Torino-Milan della prima giornata. In precedenza Zufferli era stato designato anche per una partita di Serie B e un'altra dei preliminari di Conference League.

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