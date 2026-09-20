Moviola Juventus-Atalanta: c'era fallo da rigore di Kalulu su Rowe? Proteste dei nerazzurri

Conceiçao nel primo tempo, Bremer nel secondo: così la Juventus ha battuto 2-0 l'Atalanta in una delle partite finali della quinta giornata di Serie A, conquistando la seconda vittoria dopo quella contro il NEC in Europa League.

Sull'1-0, però, l'Atalanta ha protestato in maniera vibrante: la Dea avrebbe voluto vedersi concedere un calcio di rigore, ma sia l'arbitro Zufferli che la Sala VAR non sono stati di questo parere.

Sotto la lente d'ingrandimento, in particolare, un episodio che ha fatto parecchio discutere: una trattenuta in area di Kalulu su Rowe che, in caso di concessione del rigore e di sua trasformazione, avrebbe anche potuto cambiare il corso del match dell'Allianz Stadium.







