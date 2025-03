Monza-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Punti salvezza in palio tra Monza e Parma, gara valida per la 29ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Il Monza per tenere viva la fiammella della salvezza, il Parma per piazzare uno scatto importante in classifica e provare ad aumentare il margine, attualmente di due punti, che lo separa dal terzultimo posto in classifica.

La sfida dell’U-Power Stadium mette in palio punti preziosissimi in chiave salvezza: la formazione di Nesta ha perso 3-2 contro l’Inter dopo essere stata avanti 2-0, si tratta del terzo ko consecutivo. Brianzoli che sono ultimi con 14 punti.

Segnali di ripresa per il Parma di Chivu che nel turno precedente ha pareggiato per 2-2 contro il Torino salendo a 24 punti in graduatoria. Tutte le info su Monza-Parma: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.