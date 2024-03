Milik in pole, Kean torna disponibile: chi sostituirà Vlahovic in Juventus-Atalanta

Juventus senza il suo numero 9 nella sfida all'Atalanta: tutte le soluzioni di Allegri per sostituire l'attaccante serbo.

Minuto 18 di Napoli-Juventus: Vlahovic entra in ritardo su Kvara, l'arbitro Mariani fischia ed estrae il cartellino giallo. Per Dusan è il quinto in stagione: scatta la squalifica.

La Juventus dovrà dunque rinunciare al suo numero nove - 15 goal in campionato - contro l'Atalanta, nella sfida di domenica allo Stadium.

Allegri per sostituirlo non ha molte opzioni: o rispolverare Milik nel ruolo da titolare, con Chiesa o Yildiz al suo fianco, oppure rilanciare Kean, che dovrebbe rivedersi tra i convocati a tre mesi dall'infortunio alla tibia.