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Simone Gambino

Milan-Udinese 0-3, pagelle e tabellino: Zaniolo illumina, Atta da applausi, fischi per Leao, Pulisic e Fullkrug inconcludenti, De Winter sbaglia tutto

Serie A
Milan vs Udinese
Milan
Udinese

Terza sconfitta nelle ultime quattro giornate per il Milan, surclassato a San Siro da un'Udinese praticamente perfetta. L'esperimento 4-3-3 fallisce miseramente: Leao fischiato, Pulisic ancora a secco. Tra i bianconeri brillano Zaniolo e Atta.

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Ci vuole tanto per costruire, poco per distruggere: Allegri lo ha ripetuto spesso nelle ultime settimane e il buco nero nel quale si è infilato il suo Milan rischia davvero di vanificare quanto di buono fatto finora. Lo 0-3 subito in casa contro l'Udinese era però decisamente impronosticabile: ma a San Siro la squadra di Runjaic ha surclassato i rossoneri sotto ogni punto di vista, confezionando la partita perfetta. Dopo l'autogol di Bartesaghi e il raddoppio di Ekkelenkamp nel primo tempo, nella ripresa i friulani hanno controllato i timidi tentativi di reazione dei rossoneri, chiudendo il match con il tris firmato da Atta.

Il 4-3-3, chiesto a gran voce da tifosi e critica, ha esposto tutti i limiti di questo Milan, che ha perso completamente le misure tra i reparti, esponendosi agli attacchi dei bianconeri. E nonostante il cambio di modulo il digiuno delle punte è proseguito in maniera allarmante: da Leao (fischiato al momento del cambio) e Pulisic sono arrivati passi indietro, a dimostrazione di un problema che va ben oltre la disposizione in campo.

Da sottolineare la prova da applausi di Nicolò Zaniolo, che pur non entrando nel tabellino dei marcatori veste un ruolo centrale nel successo dell'Udinese, servendo due assist vincenti.

Per il Milan ora, abbandonati sogni di gloria, la realtà è una lotta sempre più aspra e insidiosa per centrare quel posto Champions che Allegri ha sempre indicato come unico, vero obiettivo stagionale, rimesso in discussione da questo blackout che ha portato 3 sconfitte nelle ultime 4 giornate. Da qui in avanti non sono più permessi passi falsi.

  • PAGELLE MILAN

    I fischi, assordanti, stavolta erano inevitabili: nulla da salvare nella prestazione di Rafa Leao (4,5), che è evidentemente prigioniero di un corpo non al 100% ma anche di una testa in cui albergano troppi pensieri e incertezze. Male anche Pulisic (5), che prova a mettersi in proprio ma pecca sempre nel momento clou, così come è stato praticamente pari a zero l'apporto di Fullkrug (5), inserito all'intervallo da Allegri per cercare di trovare un riferimento in area.

    Serata disastrosa di De Winter (4,5), sorpreso da Ekkelenkamp sul primo goal e beffato da Atta sul 3-0. L'unico a salvarsi tra i rossoneri è Maignan (6), che con un paio di interventi prova a tenere in piedi la baracca.

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  • PAGELLE UDINESE

    Ispirato, in condizioni fisiche eccellenti, estremamente diligente anche in fase di non possesso: pensare che il Nicolò Zaniolo (7,5) ammirato quest'oggi a San Siro sia rimasto fuori dai convocati di Gattuso per i playoff è un qualcosa di davvero incomprensibile. Due assist, da applausi la pennellata sulla testa di Ekkelenkamp in occasione del 2-0, non ha sbagliato una giocata.

    Strepitosa la serata anche di Arthur Atta (7,5), che propizia il primo goal (decisiva la deviazione di Bartesaghi) e firma il 3-0 con un colpo da biliardo.

    Perfetto anche Solet (7), che ha giganteggiato in difesa, senza sottovalutare l'apporto di Okoye (7), che con un paio di interventi d'istinto puro ha sbarrato la strada al Milan.

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  • TABELLINO MILAN-UDINESE

    MILAN-UDINESE 0-3

    Marcatori: 26' Bartesaghi (aut.), Ekkelenkamp, 71' Atta

    MILAN (4-3-3): Maignan 6; Athekame 5 (46' Fullkrug 5), De Winter 4,5, Pavlovic 5,5, Bartesaghi 5; Ricci 5 (60' Fofana 5,5), Modric 5,5 (73' Jashari 6), Rabiot 5; Saelemaekers 5, Leao 4,5 (77' Loftus-Cheek sv), Pulisic 5 (73' Nkunku 5,5). All. Allegri

    UDINESE (3-5-2): Okoye 7; Kristensen 6,5, Kabasele 7, Solet 7; Ehizibue 6, Ekkelenkamp 7 (85' Miller sv), Karlstrom 6,5, Atta 7,5 (85; Zarraga sv), Kamara 6; Zaniolo 7,5 (66' Piotrowski 6), Davis 6,5 (76' Gueye 6). All. Runjaic

    Arbitro: Marchetti

    Ammoniti: Leao, Kristensen



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