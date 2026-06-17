Ha del clamoroso quanto raccontato dalla versione tedesca di Sky in questi minuti: Markus Krosche ha detto no alla proposta del Milan, condizionato anche dalla pressione del suo club, l'Eintracht Francoforte. Adesso il club rossonero, che stando a quanto filtrava dal club stesso nella giornata di ieri aveva già coinvolto Krosche in alcune decisioni come quella dell'allenatore, deve mettersi alla ricerca per la terza volta, dopo il rifiuto di Ralf Rangnick, di un nuovo direttore dell'area tecnica.
Milan-Krosche, nulla di fatto: il dirigente dell'Eintracht ha rifiutato, non arriva nemmeno Hardung
ALTRO RIFIUTO
Dopo il rifiuto di Ralf Rangnick, altro tira e molla durato troppo a lungo, Gerry Cardinale incassa un altro "no" che fa tanto rumore. Questa volta era emerso addirittura che Krosche avesse già dato il suo ok sulla scelta di Ruben Amorim come allenatore, ipotesi ora tutta da verificare. Il Milan si ritrova a meno di due settimane dall'inizio del calciomercato (il prossimo 29 giugno), senza squadra dirigenziale e area sportiva e con diversi giocatori che sono disorientati rispetto a questa situazione.
LE ALTERNATIVE
Saltato Krösche, sono in netta risalita le quotazioni del 31enne Devin Özek, anche lui tedesco. In Germania è stato protagonista con il Bayern Leverkusen nella storica stagione 2023-24, quando le Aspirine hanno vinto campionato e coppa, perdendo solo la finale di Europa League contro l'Atalanta. Nell'ultima stagione è stato il direttore sportivo del Fenerbahce in Turchia, con cui ha rescisso il contratto a fine maggio dopo la vittoria della Supercoppa Turca e un secondo posto in campionato.
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