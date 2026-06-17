Milan-Krosche, nulla di fatto: il dirigente dell'Eintracht ha rifiutato, non arriva nemmeno Hardung

Saltato Krösche, sono in netta risalita le quotazioni del 31enne Devin Özek, anche lui tedesco. In Germania è stato protagonista con il Bayern Leverkusen nella storica stagione 2023-24, quando le Aspirine hanno vinto campionato e coppa, perdendo solo la finale di Europa League contro l'Atalanta. Nell'ultima stagione è stato il direttore sportivo del Fenerbahce in Turchia, con cui ha rescisso il contratto a fine maggio dopo la vittoria della Supercoppa Turca e un secondo posto in campionato.