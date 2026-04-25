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Hall of Fame MilanAC Milan
Francesco Schirru

Milan-Juventus, a San Siro parte la premiazione delle leggende: si comincia da Gullit

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Gullit, Ancelotti e Kakà sono stati inseriti nella Hall of Fame del Milan: il primo a venire premiato sarà l'olandese, direttamenta a pochi minuti dalla gara contro la Juventus.

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I tifosi che hanno vissuto il leggendario ciclo milanista di fine anni '80 e inizio anni '90 avranno modo di emozionarsi poco prima di Milan-Juventus, big match di scena domenica 26 aprile. Ruud Gullit, ex Pallone d'Oro e leggenda assoluta del club, sarà premiato per il suo ingresso nella Hall of Fame rossonera, di cui fanno già parte giocatori come Franco Baresi, Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten.

Gullit è uno dei tre centrocampisti inseriti nella Hall of Fame insieme a Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Brasile, e Kakà, uno dei più importanti giocatori rossoneri del nuovo millennio. A differenza dell'olandese, però, il tecnico e il verdeoro verranno premiati a San Siro nei prossimi turni, sempre poco prima delle gare che vedranno impegnato il team di Max Allegri.

Baresi, Inzaghi, Shevchenko, Van Basten fanno parte della classe 2024 della Hall of Fame rossonera, mentre Ancelotti, Gullit e Kakà di quella del 2024, che verrà incrementata con difensori e portieri nei prossimi anni.

  • I VINCITORI TRA GLI ATTACCANTI

    Sono stati i tifosi a votare Sheva, Van Basten e Inzaghi come primi attaccanti in grado di entrare nella Hall of Fame del Milan. La lista iniziale presentava 24 nomi, da cui i fans hanno avuto modo di scegliere tre bomber assoluti.

    La classe 2024 comprende anche Franco Baresi, che a differenza del compagno Van Basten e il duo Sheva-Inzaghi è stato inserito nella Hall of Fame come membro onorario, dunque senza essere stato votato dai tifosi.

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