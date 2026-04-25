Milan-Juventus, a San Siro parte la premiazione delle leggende: si comincia da Gullit

I tifosi che hanno vissuto il leggendario ciclo milanista di fine anni '80 e inizio anni '90 avranno modo di emozionarsi poco prima di Milan-Juventus, big match di scena domenica 26 aprile. Ruud Gullit, ex Pallone d'Oro e leggenda assoluta del club, sarà premiato per il suo ingresso nella Hall of Fame rossonera, di cui fanno già parte giocatori come Franco Baresi, Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten.

Gullit è uno dei tre centrocampisti inseriti nella Hall of Fame insieme a Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Brasile, e Kakà, uno dei più importanti giocatori rossoneri del nuovo millennio. A differenza dell'olandese, però, il tecnico e il verdeoro verranno premiati a San Siro nei prossimi turni, sempre poco prima delle gare che vedranno impegnato il team di Max Allegri.

Baresi, Inzaghi, Shevchenko, Van Basten fanno parte della classe 2024 della Hall of Fame rossonera, mentre Ancelotti, Gullit e Kakà di quella del 2024, che verrà incrementata con difensori e portieri nei prossimi anni.