Milan e Roma a pari punti, chi va in Champions League? Scontri diretti, differenza reti o spareggio, il regolamento

Ciò significa che il Milan ha il destino nelle proprie mani: nel caso Maignan e compagni facciano sei punti nelle ultime due giornate, saranno certi di andare in Champions League. I rossoneri in generale dovranno mettere in saccoccia lo stesso numero o un numero superiore di punti rispetto alla Roma, che al contrario sarà costretta a fare meglio dei rivali per non chiudere a pari punti.