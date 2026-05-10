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Stefano Silvestri

Milan e Roma a pari punti, chi va in Champions League? Scontri diretti, differenza reti o spareggio, il regolamento

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Milan e Roma sono appaiate al quarto posto della classifica dopo la trentaseiesima giornata di Serie A: cosa dice il regolamento e chi andrebbe in Champions in caso di arrivo con gli stessi punti.

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Il Milan ha perso di nuovo, venendo battuto 3-2 in casa dall'Atalanta. Lo stesso 3-2 con cui, poche ore prima, la Roma si era imposta quasi all'ultimo secondo in casa del Parma grazie a un rigore decisivo di Malen.

Ciò significa che, alla trentaseiesima e terzultima giornata di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Gian Piero Gasperini sono appaiate al quarto posto con gli stessi punti in classifica: 67 a testa.

Chi andrebbe in Champions League nel caso Milan e Roma chiudessero in quarta posizione con gli stessi punti? Cosa dice il regolamento.

  • LA CLASSIFICA DI SERIE A

    Questa è la classifica della Serie A per quanto riguarda la lotta per i posti rimanenti in Champions League:

    2. Napoli 70 punti

    3. Juventus 68 punti

    4. Milan 67 punti

    5. Roma 67 punti

    6. Como 65 punti

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  • SCONTRI DIRETTI O DIFFERENZA RETI IN ZONA CHAMPIONS?

    Il regolamento della Serie A prevede che, nel caso due o più squadre chiudano in zona Champions con gli stessi punti, la qualificazione venga decisa in primis dal criterio degli scontri diretti. Dunque non dalla differenza reti o da uno spareggio.

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  • COSA SUCCEDE SE MILAN E ROMA CHIUDONO A PARI PUNTI

    Per quanto riguarda gli scontri diretti tra Milan e Roma, sono favorevoli ai rossoneri. La squadra di Allegri si è infatti imposta per 1-0 a San Siro nella gara d'andata, mentre quella di ritorno giocata all'Olimpico è finita 1-1.

    Ciò significa che, in caso di arrivo alla pari di Milan e Roma al quarto posto, i rossoneri andrebbero in Champions League mentre i giallorossi dovrebbero accontentarsi di un posto in Europa League.

  • COSA SERVE AL MILAN E COSA SERVE ALLA ROMA

    Ciò significa che il Milan ha il destino nelle proprie mani: nel caso Maignan e compagni facciano sei punti nelle ultime due giornate, saranno certi di andare in Champions League. I rossoneri in generale dovranno mettere in saccoccia lo stesso numero o un numero superiore di punti rispetto alla Roma, che al contrario sarà costretta a fare meglio dei rivali per non chiudere a pari punti.

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