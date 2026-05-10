Milan e Roma a pari punti, chi va in Champions League? Scontri diretti, differenza reti o spareggio, il regolamento

Il Milan ha perso di nuovo, venendo battuto 3-2 in casa dall'Atalanta. Lo stesso 3-2 con cui, poche ore prima, la Roma si era imposta quasi all'ultimo secondo in casa del Parma grazie a un rigore decisivo di Malen.
Ciò significa che, alla trentaseiesima e terzultima giornata di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Gian Piero Gasperini sono appaiate al quarto posto con gli stessi punti in classifica: 67 a testa.
Chi andrebbe in Champions League nel caso Milan e Roma chiudessero in quarta posizione con gli stessi punti? Cosa dice il regolamento.