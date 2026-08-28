Milan col Venezia per spezzare il tabù casalingo: non "espugna" San Siro da cinque mesi

Eccitazione, entusiasmo, ma anche un pizzico di timore. Mescolate il tutto e avrete il sentimento che il Milan sta provando verso l'esordio casalingo in campionato, stasera contro il Venezia.
Timore di affrontare una neopromossa? Anche, perché il calcio è imprevedibile nonostante l'evidente squilibrio tecnico a favore della squadra di Ruben Amorim. Ma il discorso non è legato tanto a questo.
C'è di mezzo quello che, negli ultimi mesi, è diventato una sorta di tabù: San Siro. Perché sì, di questo si può parlare dando uno sguardo agli ultimi risultati casalinghi dei rossoneri.
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