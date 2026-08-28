Milan col Venezia per spezzare il tabù casalingo: non "espugna" San Siro da cinque mesi

Da quel momento, il Milan si è incredibilmente inceppato ogniqualvolta è sceso in campo sul proprio campo. E, semplicemente, non ha più vinto nemmeno una partita.

Fosse solo questo: c'è molto di più. Perché il rendimento a San Siro, da quel 21 marzo fino alla conclusione del campionato, è stato addirittura disastroso.

Nello specifico, la squadra di Allegri ha conquistato appena un punto nelle ultime quattro partite casalinghe: lo 0-0 contro la Juventus del 26 aprile. Prima e dopo le ha perse tutte: contro l'Udinese (0-3), contro l'Atalanta (2-3), contro il Cagliari (1-2). La gara, quest'ultima, che ha provocato l'estromissione rossonera dalla Champions League.