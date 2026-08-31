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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Redazione Goal

Messi annuncia l'addio all'Argentina: "Non mi è rimasto più nulla da dare, vado via con serenità e orgoglio"

Argentina
L. Messi
Coppa del Mondo

Finisce l'era Messi con la nazionale argentina: la Pulce annuncia l'addio alla Seleccion.

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Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina: ora è ufficiale.


La notizia era nell'aria dopo gli ultimi Mondiali, che hanno visto la Pulce e l'Albiceleste cadere in finale contro la Spagna, ora è arrivata la conferma dal diretto interessato.


Con una lunga lettera pubblicata sui propri canali social, Messi ha annunciato l'addio all'Argentina, spiegando che la decisione - per quanto dolorosa era già maturata dopo la finale dei Mondiali.

  • L'ANNUNCIO DI MESSI

    Dopo il tempo trascorso dalla finale e dopo averci riflettuto a lungo, voglio far sapere a tutti che lascio la Nazionale...


    È stata una decisione dolorosa — e che fa ancora male nel profondo — ma capisco che è arrivato il momento. Vi giuro che ho sempre dato tutto me stesso: non solo in questi ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima; ho sempre lottato e dato l'anima in campo per questa maglia, per regalarvi gioia e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio.


    Il tempo scorre, i capitoli si chiudono, e questo è un capitolo che mi addolora profondamente. Amo, ho amato e amerò sempre far parte della Nazionale. Ho dato tutto ciò che avevo; non mi è rimasto più nulla da dare e, d'altronde, stanno emergendo grandi giovani che meritano di essere qui.


    Grazie per tutto l'affetto ricevuto in questi 20 anni. Mi mancherà tantissimo sentirvi dagli spalti mentre sono in campo. Ora sarò uno di voi, a tifare e sostenere la squadra dall'esterno (nei momenti belli e in quelli brutti, soprattutto in quelli brutti).


    Grazie alla mia famiglia per esserci sempre stata, per avermi accompagnato in questo viaggio così bello e, al contempo, così difficile. Grazie a ogni allenatore, compagno di squadra e dirigente con cui ho condiviso questo percorso. Porto con me ricordi e momenti indimenticabili.


    Vado via con la serenità e l'orgoglio di avervi regalato — insieme ai miei compagni — momenti che un tempo potevamo solo sognare. È stata un'esperienza incredibile viverla con tutti voi. Vi voglio bene!


    Grazie, Dio, per avermi reso argentino.


    Forza Argentina!


    *Ho scritto queste parole il 21 luglio, due giorni dopo la finale. Oggi, dopo quanto accaduto a mio padre, ne sono ancora più convinto di prima.

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  • IL POST DI MESSI



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  • I NUMERI DI MESSI IN NAZIONALE

    Messi chiude dunque la sua carriera con la Nazionale dell'Argentina a 39 anni.


    Lascia dopo 207 presenze (record), 125 goal segnati (record), altri primati di precocità e anzianità, ma soprattutto i titoli: l'Oro Olimpico nel 2008, la Copa America nel 2021 e nel 2024, la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA nel 2022, ma soprattutto i Mondiali vinti in Qatar nel 2022.

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