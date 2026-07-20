Lionel Messi, numero 10 e capitano dell'Argentina sconfitta ai supplementari nella finale dei Mondiali 2026, ha affidato ai suoi social un messaggio all'indomani della partita del MetLife Stadium.
Il messaggio di Messi dopo la finale Spagna-Argentina: "Dolore immenso, ci vorrà tempo perché questa ferita guarisca"
IL MESSAGGIO DI MESSI
"Il dolore è immenso e ci vorrà tempo perché questa ferita guarisca. Ma mi aggrappo anche a tutti i bei ricordi… Le partite che abbiamo ribaltato, dando il massimo, che rimarranno per sempre nella nostra memoria, il sostegno di un intero Paese che, insieme al duro lavoro e all'impegno di questo gruppo, ci ha portato, ancora una volta, tra i migliori al mondo. Oggi è difficile apprezzare appieno ciò che abbiamo realizzato, ma questo gruppo ha raggiunto due finali consecutive di Coppa del Mondo.
Grazie di cuore per ogni saluto e ogni messaggio. Ancora una volta, siamo riusciti a unirci come Paese e a stare insieme, condividendo l'immenso orgoglio di essere argentini.
Voglio anche congratularmi con la Spagna per la vittoria del campionato".
SI RITIRA?
Probabilmente si è trattato dell'ultima gara di Messi in Nazionale, ma ancora non è arrivata la conferma: l'ha data prima Scaloni, che ha annunciato l'intenzione di farsi da parte a dicembre, di lui.
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