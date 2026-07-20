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MessiGetty Images
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Il messaggio di Messi dopo la finale Spagna-Argentina: "Dolore immenso, ci vorrà tempo perché questa ferita guarisca"

Coppa del Mondo
Argentina
L. Messi

Le parole del numero 10 argentino lasciano dubbi sul futuro: si ritira o continua?

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Lionel Messi, numero 10 e capitano dell'Argentina sconfitta ai supplementari nella finale dei Mondiali 2026, ha affidato ai suoi social un messaggio all'indomani della partita del MetLife Stadium.

  • IL MESSAGGIO DI MESSI

    "Il dolore è immenso e ci vorrà tempo perché questa ferita guarisca. Ma mi aggrappo anche a tutti i bei ricordi… Le partite che abbiamo ribaltato, dando il massimo, che rimarranno per sempre nella nostra memoria, il sostegno di un intero Paese che, insieme al duro lavoro e all'impegno di questo gruppo, ci ha portato, ancora una volta, tra i migliori al mondo. Oggi è difficile apprezzare appieno ciò che abbiamo realizzato, ma questo gruppo ha raggiunto due finali consecutive di Coppa del Mondo.

    Grazie di cuore per ogni saluto e ogni messaggio. Ancora una volta, siamo riusciti a unirci come Paese e a stare insieme, condividendo l'immenso orgoglio di essere argentini.

    Voglio anche congratularmi con la Spagna per la vittoria del campionato".

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  • SI RITIRA?

    Probabilmente si è trattato dell'ultima gara di Messi in Nazionale, ma ancora non è arrivata la conferma: l'ha data prima Scaloni, che ha annunciato l'intenzione di farsi da parte a dicembre, di lui.

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