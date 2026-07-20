Il messaggio di Messi dopo la finale Spagna-Argentina: "Dolore immenso, ci vorrà tempo perché questa ferita guarisca"

"Il dolore è immenso e ci vorrà tempo perché questa ferita guarisca. Ma mi aggrappo anche a tutti i bei ricordi… Le partite che abbiamo ribaltato, dando il massimo, che rimarranno per sempre nella nostra memoria, il sostegno di un intero Paese che, insieme al duro lavoro e all'impegno di questo gruppo, ci ha portato, ancora una volta, tra i migliori al mondo. Oggi è difficile apprezzare appieno ciò che abbiamo realizzato, ma questo gruppo ha raggiunto due finali consecutive di Coppa del Mondo.

Grazie di cuore per ogni saluto e ogni messaggio. Ancora una volta, siamo riusciti a unirci come Paese e a stare insieme, condividendo l'immenso orgoglio di essere argentini.

Voglio anche congratularmi con la Spagna per la vittoria del campionato".