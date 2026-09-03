Il mercato del Genoa non è ancora finito: a un passo Ehizibue, altro colpo per De Rossi dopo El Shaarawy

È chiaro: sostituire un giocatore come Brooke Norton-Cuffy alla fine del mercato non è semplice. Insomma, era una cessione ormai prevista e il Genoa aveva già designato Mikael Ellertsson come suo erede sulla destra, ma non basta.

Ed è per questo motivo che la sessione estiva del club rossoblù non è ancora finita: perché stando a quanto riportato da Sky Sport, la formazione di Daniele De Rossi è pronta ad accogliere Kingsley Ehizibue.

Un affare, quello che dovrebbe concretizzarsi (a poche ore dal ritorno di Stephan El Shaarawy) che permette al tecnico del Genoa di avere un'alternativa di ruolo sulla fascia a differenza di Ellertsson che è un vero e proprio jolly. Ma chi gioca titolare?