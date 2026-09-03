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Ehizibue UdineseGetty
Antonio Torrisi

Il mercato del Genoa non è ancora finito: a un passo Ehizibue, altro colpo per De Rossi dopo El Shaarawy

Calciomercato
Genoa

Il difensore ex Udinese pronto a vestire la maglia rossoblù: perché il Genoa lo ha preso e come può impiegarlo De Rossi.

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È chiaro: sostituire un giocatore come Brooke Norton-Cuffy alla fine del mercato non è semplice. Insomma, era una cessione ormai prevista e il Genoa aveva già designato Mikael Ellertsson come suo erede sulla destra, ma non basta.

Ed è per questo motivo che la sessione estiva del club rossoblù non è ancora finita: perché stando a quanto riportato da Sky Sport, la formazione di Daniele De Rossi è pronta ad accogliere Kingsley Ehizibue.

Un affare, quello che dovrebbe concretizzarsi (a poche ore dal ritorno di Stephan El Shaarawy) che permette al tecnico del Genoa di avere un'alternativa di ruolo sulla fascia a differenza di Ellertsson che è un vero e proprio jolly. Ma chi gioca titolare?

  • EHIZIBUE AL GENOA

    Tutti ricordano Kingsley Ehizibue con la maglia dell'Udinese, ed effettivamente è strano pensare a lui in Serie A con una squadra diversa: da luglio, però, è svincolato.

    Arrivato in Italia nel 2022 dal Colonia, il giocatore nato in Germania, ma di nazionalità olandese, ha giocato 119 partite con i friulani, segnando 4 reti e servendo 2 assist.

    Al Genoa arriva, quindi, da svincolato.

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  • EHIZIBUE AL GENOA: TITOLARE O NO?

    Nella passata stagione Ehizibue ha giocato 34 partite in totale (32 in Serie A e 2 in Coppa Italia) con l'Udinese, terminando la stagione da titolare: insomma, va al Genoa per giocarsi le sue carte per una maglia dal primo minuto in maniera costante.

    Rispetto a Ellertsson ha caratteristiche più simili a quelle di Norton-Cuffy e questo potrebbe portare De Rossi a schierarlo con regolarità sulla destra, considerando anche la questione piede (Ellertsson gioca a piede invertito).

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  • QUANDO EHIZIBUE RIFIUTÒ IL GENOA SU SUGGERIMENTO DI... DIO

    Sì, la storia la conoscete tutti. È il 2019 e il Genoa è interessato a Ehizibue. Giocava al PEC Zwolle, era tutto fatto, a dire la verità. Tutto definito.

    Visite mediche fissate... ma il giocatore non si presenta. Non può. Una tormenta di neve blocca i viaggi e le visite vengono rimandate... a mai. Perché, come riportato da Sky Sport, Dio gli aveva suggerito di non firmare.

    "Non posso venire qui, direttore, mi scusi. Ho capito che questo non è il mio posto. Me l'ha detto Dio, l'ho visto in sogno stanotte".

    E adesso, invece, al Genoa ci va davvero.

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