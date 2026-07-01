Mbappè e Haaland sfidano l'eterno Messi, Kane segna a raffica: sono i Mondiali delle stelle che sognano il Pallone d'Oro

E poi ci sono gli altri. Nel Brasile ha già brillato la stella di Vinicius, rimasto a secco contro il Giappone ma già a quota quattro.

Benissimo col Marocco sta facendo Saibari, che non a caso è stato appena acquistato dal Bayern Monaco.

Impossibile poi non citare Ousmane Dembelè. Il Pallone d'Oro uscente punta al bis dopo il trionfo in Champions League col PSG e ai Mondiali ha già segnato quattro volte anche se è stato un po' oscurato da Mbappè.

E che dire di Lamine Yamal? Il giovanissimo talento della Spagna si è sbloccato segnando il suo primo goal ai Mondiali. Ma non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Infine occhio alle sorprese che sono sempre dietro l'angolo. Una delle più belle finora è sicuramente Johan Manzambi della Svizzera, già autore di tre goal e ormai titolare fisso.