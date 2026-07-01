Mbappè e Haaland sfidano l'eterno Messi, Kane segna a raffica: sono i Mondiali delle stelle che sognano il Pallone d'Oro

Erling Haaland chiama, Kylian Mbappé e Harry Kane rispondono. In attesa di Lionel Messi. Senza dimenticare ovviamente Dembelè, Vinicius, Lamine Yamal e Saibari.
Stavolta le stelle dei Mondiali non stanno deludendo le attese. Sono loro i grandi protagonisti che trascinano le rispettive Nazionali in questa fase iniziale della rassegna iridata.
A guidare il gruppo è ovviamente il decano Messi, ma alle sue spalle la lotta è serratissima. E in palio, oltre alla classifica marcatori, potrebbe esserci il Pallone d'Oro.
Mbappé intanto avvicina anche il record assoluto di goal ai Mondiali appena stabilito da Messi.