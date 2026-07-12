Mazraoui al Milan è un'opzione: ha già giocato con Amorim, ruolo, caratteristiche e quanto costa

Mazraoui nasce come terzino destro, ma nel corso della carriera si è evoluto parecchio tatticamente.

All'Ajax ha iniziato anche come centrocampista davanti alla difesa, tra Bayern, Manchester United e Nazionale si è adattato poi come terzino sinistro e difensore centrale, ruolo che ha ricoperto nel quarto di finale perso contro la Francia.

Si tratta di un giocatore forte fisicamente, di formazione originariamente offensiva (soprattutto all'Ajax era il classico terzino di spinta che trovava goal e assist) ma che negli ultimi anni ha curato parecchio la fase difensiva, regalando magari meno spunti ma maggiore affidabilità.