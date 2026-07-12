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Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Marco Trombetta

Mazraoui al Milan è un'opzione: ha già giocato con Amorim, ruolo, caratteristiche e quanto costa

Calciomercato
Milan
N. Mazraoui

Il Milan sta pensando a Mazraoui come opzione per la difesa: protagonista ai Mondiali col Marocco, è già stato allenato da Amorim.

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Amorim sta influenzando parecchio il calciomercato estivo del Milan. Il nuovo allenatore rossonero è un fattore primario nella scelta dei giocatori.

E in tal senso si è inserito il nome di Noussair Mazraoui, profilo internazionale di grande esperienza per la fascia.

  • CHI E' MAZRAOUI, UNA CARRIERA TOP LEVEL

    Olandese di nascita, Mazraoui cresce nel settore giovanile dell'Ajax, collezionando oltre 130 presenze.

    Quello è l'Ajax delle meraviglie di De Ligt, De Jong e Van de Beek, tra gli altri, semifinalista di Champions nel 2019.

    Mazraoui è un titolare fisso e nel 2022 si trasferisce al Bayern, vincendo in due stagioni campionato e Supercoppa di Germania.

    Con i bavaresi non è sempre titolare, ma mette in mostra tutta la sua duttilità tattica, giocando da terzino sinistro titolare entrambi le semifinali di Champions contro il Real Madrid, poi vittorioso nel 2024.

    Dal 2018 ha scelto la nazionale marocchina, con cui ha vinto l'ultimo Coppa d'Africa e partecipato agli ultimi Mondiali.

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  • DUTTILITA' TOTALE

    Mazraoui nasce come terzino destro, ma nel corso della carriera si è evoluto parecchio tatticamente.

    All'Ajax ha iniziato anche come centrocampista davanti alla difesa, tra Bayern, Manchester United e Nazionale si è adattato poi come terzino sinistro e difensore centrale, ruolo che ha ricoperto nel quarto di finale perso contro la Francia.

    Si tratta di un giocatore forte fisicamente, di formazione originariamente offensiva (soprattutto all'Ajax era il classico terzino di spinta che trovava goal e assist) ma che negli ultimi anni ha curato parecchio la fase difensiva, regalando magari meno spunti ma maggiore affidabilità.

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  • Mazraoui AmorimGetty Images

    HA GIA' GIOCATO CON AMORIM

    Amorim ha dato l'ok all'apertura dei contatti per Mazraoui, avendolo già allenato al Manchester United.

    Con il tecnico portoghese in panchina ha giocato quasi 50 partite in tutte le competizioni, sia come braccetto di destra della difesa a tre che come quinto a tutta fascia.

    Nel Milan potrebbe giocare dunque in entrambi ruoli, più magari come quarto di centrocampo a destra, con Saelemaekers avanzato sulla trequarti.

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  • QUANTO COSTA MAZRAOUI: STIPENDIO E CONTRATTO

    Classe 1997, quindi 28 anni, Mazraoui ha una valutazione che si aggira intorno ai 18-20 milioni di euro.

    Il suo contratto con il Manchester United scade a giugno 2018, ma c'è un'opzione per il rinnovo.

    Il Milan non ha ancora fatto offerte, da capire quindi quale sarebbe l'eventuale formula che i rossoneri proporrebbero allo United.

    Difficile pensare a un nuovo investimento immediato. Mazraoui percepisce inoltre uno stipendio di 7 milioni di euro a stagione con i Red Devils.

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