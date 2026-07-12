Mazraoui al Milan è un'opzione: ha già giocato con Amorim, ruolo, caratteristiche e quanto costa

Olandese di nascita, Mazraoui cresce nel settore giovanile dell'Ajax, collezionando oltre 130 presenze.
Quello è l'Ajax delle meraviglie di De Ligt, De Jong e Van de Beek, tra gli altri, semifinalista di Champions nel 2019.
Mazraoui è un titolare fisso e nel 2022 si trasferisce al Bayern, vincendo in due stagioni campionato e Supercoppa di Germania.
Con i bavaresi non è sempre titolare, ma mette in mostra tutta la sua duttilità tattica, giocando da terzino sinistro titolare entrambi le semifinali di Champions contro il Real Madrid, poi vittorioso nel 2024.
Dal 2018 ha scelto la nazionale marocchina, con cui ha vinto l'ultimo Coppa d'Africa e partecipato agli ultimi Mondiali.