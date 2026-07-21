La Roja è stata una delle squadre trascinate da giovani talenti. Lamine Yamal e Pau Cubarsi, premiato dalla FIFA come miglior giovane, hanno brillato nella squadra di Luis de la Fuente e, a soli 19 anni, sembrano destinati a diventare leggende della Coppa del Mondo.

Altrove, Ayyoub Bouaddi ha confermato il suo talento in mezzo al campo per il Marocco, Gilberto Mora ha rispettato le attese con le sue prestazioni per il Messico, co-padrone di casa, e Ibrahim Mbaye e Karim Alajbegovic hanno firmato reti spettacolari per Senegal e Bosnia-Erzegovina.

Con i prossimi campionati continentali all’orizzonte, l’attenzione va già al Mondiale 2030: Spagna, Portogallo e Marocco (con tre gare in Sudamerica) ospiteranno una nuova vetrina per le stelle del futuro.

Ma chi sono le possibili stelle del 2030? GOAL ne indica 20 talenti NXGN (nati dal 2007 in poi) pronti a brillare.