Marotta sul caso Rocchi: "L'Inter non ha arbitri graditi o non graditi, l'anno scorso decisioni avverse acclarate"

Beppe Marotta al contrattacco. Con un unico intento: difendere l'Inter dalle accuse venute alla luce sabato, con particolare riferimento al caso riguardante il designatore arbitrale Gianluca Rocchi.
In due dei capi d'imputazione presenti nell'avviso di garanzia recapitato a Rocchi, si legge come quest'ultimo avrebbe designato direttori di gara "graditi ai nerazzurri" nella scorsa stagione, evitando invece fischietti non graditi.
Di questo ha parlato Marotta a Sky prima di Torino-Inter, gara che si giocherà all'Olimpico Grande Torino a partire dalle 18.