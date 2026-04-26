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Pisa SC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Marotta sul caso Rocchi: "L'Inter non ha arbitri graditi o non graditi, l'anno scorso decisioni avverse acclarate"

Serie A
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Il presidente nerazzurro ha parlato della questione venuta alla luce sabato: "Abbiamo agito nella massima correttezza, l'Inter è estranea e lo sarà anche in futuro".

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Beppe Marotta al contrattacco. Con un unico intento: difendere l'Inter dalle accuse venute alla luce sabato, con particolare riferimento al caso riguardante il designatore arbitrale Gianluca Rocchi.

In due dei capi d'imputazione presenti nell'avviso di garanzia recapitato a Rocchi, si legge come quest'ultimo avrebbe designato direttori di gara "graditi ai nerazzurri" nella scorsa stagione, evitando invece fischietti non graditi.

Di questo ha parlato Marotta a Sky prima di Torino-Inter, gara che si giocherà all'Olimpico Grande Torino a partire dalle 18.

  • "NON ABBIAMO ARBITRI GRADITI"

    ”Apprendiamo tutto dalla stampa. Questi comunicati ci meravigliano, noi non abbiamo arbitri graditi o arbitri non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza. L’anno scorso, e non è per lamentarci, abbiamo avuto delle decisioni avverse anche acclarate: mi riferisco ad esempio al rigore non dato in Inter-Roma”.

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  • "INTER ESTRANEA ANCHE IN FUTURO"

    “Oggi siamo qua pensando a questo Scudetto, a questa partita, a questo campionato che vogliamo portare a casa. Sono tranquillo, l’Inter è estranea e sarà estranea anche in futuro. Se qualcuno sarà ascoltato nei prossimi giorni? Non ho nulla da aggiungere”.

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  • "SONO SORPRESO"

    "La menzione della gara d'andata di Coppa Italia contro il Milan? “Sono sorpreso. Non dico che non ricordi, ma abbiamo appreso queste notizie dalla stampa. Credo di aver risposto in modo esaustivo. Voglio tranquillizzare i tifosi, oggi siamo qua a Torino a giocarci una partita importante per portare a casa il più in fretta possibile questo Scudetto, meritato. Ribadisco ancora una volta come noi abbiamo agito nella massima correttezza”.

  • SCUDETTO ORMAI A UN PASSO

    “I complimenti vanno riservati in primis all’allenatore e poi alla squadra, credo che i meriti siano loro. Ma dobbiamo ancora arrivare a questo traguardo. Oggi la squadra è molto concentrata su questo esame, poi domenica prossima affronteremo un altro avversario e poi penseremo a un altro bel trofeo che vorremmo vincere: sarebbe la decima volta, una cosa bella, straordinaria per l’Inter”.

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