Marotta non si nasconde, ma precisa: "L'Inter è in un momento di difficoltà e di involuzione, quello di Pongracic era rigore"

In vista del big match contro la Roma e dello scontro diretto tra Napoli e Milan, Giuseppe Marotta non si nasconde. Il presidente dell'Inter, infatti, non ha voltuo indorare la pillola a proposito degli ultimi passi falsi della capolista, che seppur ancora in testa ha visto il proprio vantaggio ridotto a 6 e 7 punti, rispettivamente su rossoneri e azzurri.

Attualmente in pausa per le Nazionali, l'Inter ospiterà la Roma di Gasperini nel primo match di aprile, nello stesso weekend che vedrà Napoli e Milan di scena al Maradona per definire la vera inseguitrice dei nerazzurri negli ultimi turni primaverili di campionato.

"Siamo in un momento di difficoltà e di involuzione, ma abbiamo due partite di vantaggio" le parole di Marotta in Lega, il giorno dopo Fiorentina-Inter, terminata a-1. "Forse è dovuto alla stanchezza ma vale anche per gli avversari. Non sono qua a cercare alibi, ce la giocheremo fino in fondo".