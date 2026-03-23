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Pisa SC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Marotta non si nasconde, ma precisa: "L'Inter è in un momento di difficoltà e di involuzione, quello di Pongracic era rigore"

Il presidente dell'Inter è intervenuto sul momento della squadra e sulle polemiche per il caso Pongracic: "Tanti esperti arbitrali hanno dimostrato che quello era rigore, mi limito a dire questo".

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In vista del big match contro la Roma e dello scontro diretto tra Napoli e Milan, Giuseppe Marotta non si nasconde. Il presidente dell'Inter, infatti, non ha voltuo indorare la pillola a proposito degli ultimi passi falsi della capolista, che seppur ancora in testa ha visto il proprio vantaggio ridotto a 6 e 7 punti, rispettivamente su rossoneri e azzurri.

Attualmente in pausa per le Nazionali, l'Inter ospiterà la Roma di Gasperini nel primo match di aprile, nello stesso weekend che vedrà Napoli e Milan di scena al Maradona per definire la vera inseguitrice dei nerazzurri negli ultimi turni primaverili di campionato.

"Siamo in un momento di difficoltà e di involuzione, ma abbiamo due partite di vantaggio" le parole di Marotta in Lega, il giorno dopo Fiorentina-Inter, terminata a-1. "Forse è dovuto alla stanchezza ma vale anche per gli avversari. Non sono qua a cercare alibi, ce la giocheremo fino in fondo".

  • IL CASO PONGRACIC

    All'indomani di Fiorentina-Inter, Marotta ha detto la sua su Pongracic, sul cui tocco di braccio nel match di Firenze si sta discutendo in queste ultime ore:

    "Tanti esperti arbitrali hanno dimostrato che era rigore, mi limito a dire questo. Non facciamo le vittime, ci deve essere uniformità di valutazioni".

    "Il protocollo è utilizzato in modo non omogeneo, certi episodi vengono valutati in modo troppo soggettivo. Auspico che nella prossima stagione se ne possa creare uno omogeneo, così come il metro. Se ci sentiamo penalizzati? Alla fine credo che tutto si compensi”.

    "Voglio che i nostri tifosi continuino a esserci vicini e che i giocatori affrontino le difficoltà sapendo che dietro l’angolo ci può essere un errore arbitrale. Dobbiamo essere più forti di questi"

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  • "STRADA PERSA"

    Sempre relativamente al vantaggio minimo pre-sosta, Marotta manda un messaggio a Chivu:

    "L’allenatore è il leader del gruppo, analizzerà la situazione. Questa è una situazione difficile, ma non uno psicodramma".

    "Era impensabile stare qua con 6 punti di vantaggio a questo punto del campionato. Dobbiamo ritrovare la strada che momentaneamente abbiamo perso, devo essere ottimista perché la squadra è forte".

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