Marotta commenta il rigore di Bonny in Como-Inter: "Immaginatelo con un risultato diverso, non siamo tanto risentiti perché abbiamo vinto"

Non è un mistero che proprio Marotta sia uno dei maggiori sponsor della candidatura di Malagò alla presidenza della FIGC, appoggiata da 18 delle venti società di Serie A.

Il presidente dell'Inter ha spiegato: "Malagò è stato individuato per il suo profilo di un manager sportivo che naviga da tanti anni nel nostro mondo. Deve essere colui il quale raccoglie le linee guida da parte, in questo caso della Serie A, per far sì che si riesca a migliorare il nostro calcio, che in questo momento è un paziente malato, che ha bisogno di una cura, di una terapia molto importante. Dobbiamo assolutamente confrontarci con la politica perché servono le riforme ora. La Lega Serie A si è mossa con grande tempestività e soprattutto molto compatta, rivendichiamo il ruolo della Serie A, siamo la locomotiva. Dobbiamo lavorare sul settore giovanile, è lì che nascono i talenti".