Mario Gila al Milan, è ufficiale: la formula e le cifre dell'operazione e quanti milioni vanno alla Lazio

L'accordo tra Milan e Lazio è stato trovato sulla base di 27 milioni di base fissa più 3 di bonus. La trattativa è durata meno di una settimana grazie al lavoro incessante dell'agente di Gila, Alejandro Camano, e a forte decisione di Cardinale che ha accontentato Lotito nella sua richiesta. Il club biancoceleste incassa 15 milioni di euro mentre il resto andrà nelle casse del Real Madrid che detiene il 50% sulla futura rivendita.

Gila firmerà un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione fino al 2031.