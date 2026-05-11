Marija Banusic a INDIVISA: "Calcio italiano competitivo, la crescita è evidente. Ma non bisogna fermarsi"

"Cosa mi hanno lasciato Svezia, Inghilterra, Cina e Francia? Conservo con cura tutti i ricordi che ho costruito nei Paesi dove sono stata, che ho visitato. Anche con la nazionale. Viaggiando ho scritto tante pagine della mia vita, non solo sportiva. Sono diventata più esperta e più saggia. Ogni decisione che ho preso nella mia carriera si è basata sulla ricerca di qualcosa che all'epoca non sapevo fosse un sentimento di appartenenza. Di un amore così grande".