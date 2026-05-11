Marija Banusic, stella del Napoli, a INDIVISA ha raccontato la crescita del calcio femminile e della Serie A femminile Athora: "Ho viaggiato tanto grazie al calcio, ho giocato in Inghilterra, in Cina, in Svezia, in Francia e da diversi anni sono in Italia. Non posso dire che mi sento italiana così come non mi sento di una nazione in particolare. Ovunque sono andata ho imparato qualcosa, ogni esperienza è servita a formarmi, a farmi diventare la persona che sono".
Marija Banusic a INDIVISA: "Calcio italiano competitivo, la crescita è evidente. Ma non bisogna fermarsi"
L'ITALIA E NAPOLI
"In Italia ci sono tante cose meravigliose, non solo il cibo. E' un Paese che trasuda storia, ci sono città d'arte che conoscono in tutto il mondo. Napoli, per esempio, è incredibile, unica. Il popolo napoletano è fantastico, qui mi sento davvero a casa".
CALCIO E RICORDI
"Cosa mi hanno lasciato Svezia, Inghilterra, Cina e Francia? Conservo con cura tutti i ricordi che ho costruito nei Paesi dove sono stata, che ho visitato. Anche con la nazionale. Viaggiando ho scritto tante pagine della mia vita, non solo sportiva. Sono diventata più esperta e più saggia. Ogni decisione che ho preso nella mia carriera si è basata sulla ricerca di qualcosa che all'epoca non sapevo fosse un sentimento di appartenenza. Di un amore così grande".
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LA CRESCITA DEL CALCIO ITALIANO
"Il calcio italiano è cresciuto molto negli ultimi anni, ora è decisamente più competitivo. Ci sono squadre in fondo alla classifica che possono mettere in difficoltà le top 5. Il livello si è alzato, merito degli investimenti fatti. Certamente bisogna continuare a crescere, a migliorare, ma per fare un grande passo avanti bisogna fare tanti piccoli passi".
CAMPIONATO UNICO E DIFFICILE
"Ogni campionato ha le sue caratteristiche, la sua unicità. La Serie A è un campionato difficile, nel quale nessun risultato è scontato. Ogni partita ti mette alla prova. Non credo ci sia un altro campionato nel quale la tattica sia così importante e diffusa come in Italia".
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