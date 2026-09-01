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Manu Kone RomaGetty Images
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Manu Koné-Chelsea, ultimo giorno di fuoco: trattativa avanzata con la Roma, ma Gasperini lo trattiene

Calciomercato
Roma
M. Kone
Chelsea
J. Gittens

Manu Koné può lasciare la Serie A e la Roma proprio nelle ultimissime ore del mercato estivo per andare al Chelsea, da dove arriverà in prestito Gittens. Ma Gasperini si oppone alla sua cessione.

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La Roma rischia seriamente di perdere Manu Koné.


Infatti il Chelsea si appresta a cedere il nazionale argentino Enzo Fernandez al Manchester City di Enzo Maresca e è a un passo dall'acquisto del centrocampista francese per circa 60 milioni di euro.


  • GASPERINI SI OPPONE

    L'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini esprime parere contrario a questa operazione di mercato, perché vorrebbe trattenere Koné.

    L'operazione è ora da considerarsi a fortissimo rischio nonostante i contatti tra i due club stiano proseguendo.

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  • GITTENS A ROMA

    I giallorossi possono ottenere in cambio anche il prestito dell'attaccante esterno inglese Jamie Gittens, classe 2004 ex Borussia Dortmund. L'operazione rimane in piedi a prescindere dall'esito dell'affare Koné.

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  • FOFANA, HOJBJERG O KEITA DOPO KONÉ

    Sempre secondo Sky Sport, la Roma ha individuato tre obiettivi per il dopo Koné: uno è Youssouf Fofana del Milan, in trattative col Lione e cercato anche dal Fulham, un altro è Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia e un altro ancora è Mandela Keita del Parma, su cui c'è anche l'Everton.

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