Manu Koné-Chelsea, ultimo giorno di fuoco: trattativa avanzata con la Roma, ma Gasperini lo trattiene

La Roma rischia seriamente di perdere Manu Koné.
Infatti il Chelsea si appresta a cedere il nazionale argentino Enzo Fernandez al Manchester City di Enzo Maresca e è a un passo dall'acquisto del centrocampista francese per circa 60 milioni di euro.
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La Roma rischia seriamente di perdere Manu Koné.
Infatti il Chelsea si appresta a cedere il nazionale argentino Enzo Fernandez al Manchester City di Enzo Maresca e è a un passo dall'acquisto del centrocampista francese per circa 60 milioni di euro.
L'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini esprime parere contrario a questa operazione di mercato, perché vorrebbe trattenere Koné.
L'operazione è ora da considerarsi a fortissimo rischio nonostante i contatti tra i due club stiano proseguendo.
I giallorossi possono ottenere in cambio anche il prestito dell'attaccante esterno inglese Jamie Gittens, classe 2004 ex Borussia Dortmund. L'operazione rimane in piedi a prescindere dall'esito dell'affare Koné.
Sempre secondo Sky Sport, la Roma ha individuato tre obiettivi per il dopo Koné: uno è Youssouf Fofana del Milan, in trattative col Lione e cercato anche dal Fulham, un altro è Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia e un altro ancora è Mandela Keita del Parma, su cui c'è anche l'Everton.
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