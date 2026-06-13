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Mancini GFXGoal
Lelio Donato

Mancini nuovo CT della Nazionale, cosa manca e quando può arrivare l'annuncio ufficiale

Calciomercato
Italia

Dopo aver ufficialmente lasciato la guida dell'Al-Sadd, con cui ha vinto il campionato in Qatar, Roberto Mancini è sempre più vicino al ritorno sulla panchina dell'Italia.

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Ormai non ci sono più dubbi: il nuovo commissario tecnico dell'Italia sarà Roberto Mancini.

Il tecnico intanto si è ufficialmente liberato dal suo contratto con l'Al-Sadd, annunciando la separazione dopo aver vinto il campionato in Qatar.

Per un altro annuncio, ovvero quello del suo ritorno sulla panchina dell'Italia, invece bisognerà aspettare ancora un po'.

Ma perché e cosa manca per rivedere Mancini a Coverciano?

  • MANCINI HA LASCIATO L'AL-SADD

    Nella serata di sabato 13 giugno è arrivata l'ufficialità della separazione tra l'Al-Sadd e Roberto Mancini.

    "Tempo breve ma prezioso, pieno di ricordi meravigliosi. Grazie Mancini, e speriamo che la storia continui un giorno. In bocca al lupo per la tua prossima sfida, e speriamo di rivederti presto", ha scritto l'Al-Sadd su X . Il tutto accompagnato da un video di ringraziamento dell'allenatore italiano.

    Mancini lascia il Qatar dopo pochi mesi, dato che era subentrato a novembre 2025. Abbastanza comunque per conquistare il campionato.

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  • ORA IL RITORNO IN NAZIONALE

    La separazione dall'Al-Sadd era un passo necessario per realizzare il grande sogno di Mancini, ovvero tornare in Nazionale.

    Già alla guida dell'Italia dal 2018 al 2023, in azzurro ha vissuto emozioni fortissime vincendo gli Europei nel 2021 insieme all'amico Gianluca Vialli dopo aver battuto l'Inghilterra ai calci di rigore.

    Lo stesso Mancini ha sottolineato come l'esperienza da CT sia stata la più bella mai vissuta in carriera da allenatore.

    "Credo che vincere non sia mai semplice, anche se hai la possibilità di allenare squadre di un certo livello, e che tutte le vittorie siano importanti. Ma certamente la vittoria di un Europeo è qualcosa di straordinario, metto quella vittoria sopra a tutte le altre" ha dichiarato Mancini.

    La rottura era arrivata a sorpresa nell'estate del 2023 per incomprensioni con l'ex presidente federale Gabriele Gravina. E poco dopo Mancini sarebbe diventato il CT dell'Arabia Saudita.

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  • MANCINI CT DELL'ITALIA: QUANDO ARRIVA L'ANNUNCIO

    Come dicevamo per l'annuncio ufficiale sul ritorno di Mancini in Nazionale bisogna ancora attendere.

    Il 22 giugno sono infatti in programma le elezioni del nuovo presidente federale che vede candidati Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, col primo grande favorito.

    Mancini è la primissima scelta come nuovo CT azzurro soprattutto se a spuntarla sarà Malagò. L'alternativa resta Antonio Conte che però sembra orientato ad aspettare un'occasione migliore.

    Ogni annuncio, in ogni caso, è rimandato a dopo il 22 giugno e sarà ratificata dal nuovo presidente della FIGC.