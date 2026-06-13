Mancini nuovo CT della Nazionale, cosa manca e quando può arrivare l'annuncio ufficiale

La separazione dall'Al-Sadd era un passo necessario per realizzare il grande sogno di Mancini, ovvero tornare in Nazionale.

Già alla guida dell'Italia dal 2018 al 2023, in azzurro ha vissuto emozioni fortissime vincendo gli Europei nel 2021 insieme all'amico Gianluca Vialli dopo aver battuto l'Inghilterra ai calci di rigore.

Lo stesso Mancini ha sottolineato come l'esperienza da CT sia stata la più bella mai vissuta in carriera da allenatore.

"Credo che vincere non sia mai semplice, anche se hai la possibilità di allenare squadre di un certo livello, e che tutte le vittorie siano importanti. Ma certamente la vittoria di un Europeo è qualcosa di straordinario, metto quella vittoria sopra a tutte le altre" ha dichiarato Mancini.

La rottura era arrivata a sorpresa nell'estate del 2023 per incomprensioni con l'ex presidente federale Gabriele Gravina. E poco dopo Mancini sarebbe diventato il CT dell'Arabia Saudita.