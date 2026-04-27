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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport
Nino Caracciolo

L'Al-Sadd di Mancini campione del Qatar: questa volta per davvero. Il titolo arrivato dopo la revoca

1ª Divisione
R. Mancini
Al-Sadd vs Al-Shamal
Al-Sadd
Al-Shamal

Roberto Mancini si aggiudica lo scontro diretto contro lo Shamal all’ultima giornata e vince il campionato in Qatar. Titolo festeggiato già nelle scorse settimane e poi incredibilmente revocato.

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L’Al-Sadd allenato da Roberto Mancini è ufficialmente campione del Qatar. Questa volta però per davvero.

La formazione qatariota aveva già festeggiato la vittoria del campionato lo scorso 13 aprile senza scendere in campo, per via della sconfitta dello Shamal, principale concorrente al titolo.

Pochi giorni dopo però arriva l’incredibile colpo di scena: lo Shamal recupera tre punti a tavolino e il titolo torna in discussione, con lo scontro diretto tra le due squadre in programma all’ultima giornata. Una vera e propria finale vinta dalla squadra di Mancini per 3-2.

  • VITTORIA DEL CAMPIONATO, ANZI NO…

    Il 13 aprile scorso, con la squadra di Mancini impegnata nella Champions League asiatica (successo contro l’Al-Hilal di Inzaghi in quell’occasione), lo Shamal perde contro il Qatar SC per 2-0 e consegna il titolo all’Al-Sadd. Un trionfo messo in discussione poco dopo a causa di un ricorso vinto pronto dallo Shamal che ottiene la vittoria del match a tavolino,

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  • I MOTIVI DEL RICORSO

    Per via di una situazione irregolare legata a una sostituzione effettuata dopo un’espulsione, lo Shamal ha presentato ricorso, vincendolo, contro il Qatar SC e ha riottenuto tre punti (vittoria per 3-0 a tavolino) che gli hanno permesso di presentarsi allo scontro diretto dell’ultima giornata contro l’Al-Sadd a -2 in classifica.

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  • FINALE SCUDETTTO

    I 90’ finali del campionato qatariota si sono trasformati dunque in una finale per il titolo, vinta per 3-2 dall’Al-Sadd di Mancini anche grazie alla rete di Firmino, ex Liverpool protagonista di una stagione super con 17 goal in stagione (13 in campionato).

  • QUINDICESIMO TITOLO PER MANCINI

    Quello conquistato alla guida dell’Al-Sadd è il quindicesimo titolo vinto da Mancini nella sua carriera da allenatore. Mancini ha vinto – tra le altre cose – tre Scudetti con l’Inter, una Premier League con il Manchester City e un Europeo da Ct dell’Italia.

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