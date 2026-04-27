L'Al-Sadd di Mancini campione del Qatar: questa volta per davvero. Il titolo arrivato dopo la revoca

Per via di una situazione irregolare legata a una sostituzione effettuata dopo un’espulsione, lo Shamal ha presentato ricorso, vincendolo, contro il Qatar SC e ha riottenuto tre punti (vittoria per 3-0 a tavolino) che gli hanno permesso di presentarsi allo scontro diretto dell’ultima giornata contro l’Al-Sadd a -2 in classifica.