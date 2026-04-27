L'Al-Sadd di Mancini campione del Qatar: questa volta per davvero. Il titolo arrivato dopo la revoca

L’Al-Sadd allenato da Roberto Mancini è ufficialmente campione del Qatar. Questa volta però per davvero.
La formazione qatariota aveva già festeggiato la vittoria del campionato lo scorso 13 aprile senza scendere in campo, per via della sconfitta dello Shamal, principale concorrente al titolo.
Pochi giorni dopo però arriva l’incredibile colpo di scena: lo Shamal recupera tre punti a tavolino e il titolo torna in discussione, con lo scontro diretto tra le due squadre in programma all’ultima giornata. Una vera e propria finale vinta dalla squadra di Mancini per 3-2.