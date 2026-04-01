Maldini-Lazio, spuntano le condizioni per il riscatto: cifre e formula svelate dal bilancio

Ceduti Castellanos e Guendouzi, a gennaio il mercato della Lazio ha portato in dote anche innesti.
Tra questi c'è Daniel Maldini, sottotono all'Atalanta e giunto alla corte di Maurizio Sarri nel tentativo di rilanciarsi. In un ruolo inedito, ossia quello di falso 9, nel quale l'allenatore biancoceleste lo sta sperimentando per rivitalizzare un attacco poco pungente.
In merito all'acquisto del figlio d'arte, scorrendo l'ultima semestrale diffusa dal club di Lotito, spicca la presenza dei dettagli riguardanti l'affare andato in porto con la Dea durante la finestra invernale: nello specifico, cifre e formula inerenti appunto al riscatto di Maldini da parte della Lazio.