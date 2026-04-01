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Daniel Maldini LazioGetty Images
Claudio D'Amato

Maldini-Lazio, spuntano le condizioni per il riscatto: cifre e formula svelate dal bilancio

Calciomercato
Lazio
Atalanta

All'interno della semestrale della Lazio spuntano i dettagli dell'affare che a gennaio ha portato Daniel Maldini dall'Atalanta alla Lazio: svelate cifre e formula del riscatto.

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Ceduti Castellanos e Guendouzi, a gennaio il mercato della Lazio ha portato in dote anche innesti.

Tra questi c'è Daniel Maldini, sottotono all'Atalanta e giunto alla corte di Maurizio Sarri nel tentativo di rilanciarsi. In un ruolo inedito, ossia quello di falso 9, nel quale l'allenatore biancoceleste lo sta sperimentando per rivitalizzare un attacco poco pungente.

In merito all'acquisto del figlio d'arte, scorrendo l'ultima semestrale diffusa dal club di Lotito, spicca la presenza dei dettagli riguardanti l'affare andato in porto con la Dea durante la finestra invernale: nello specifico, cifre e formula inerenti appunto al riscatto di Maldini da parte della Lazio.

  • MALDINI-LAZIO: LA FORMULA SVELATA DAL BILANCIO

    All'interno della relazione di bilancio, in riferimento all'operazione Maldini, si legge come il fantasista sia stato prelevato in prestito oneroso con obbligo di riscatto.


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  • MALDINI ALLA LAZIO: LE CIFRE UFFICIALI

    "È stato acquistato a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di un giocatore per un valore di Euro 0,50 milioni e obbligo di riscatto per Euro 14,43 milioni, con retribuzione fissa pari a Euro 1,17 milioni".


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  • NESSUNA CONDIZIONE NECESSARIA

    Stando alla semestrale, dunque, non sembra esserci alcuna condizione affinché il riscatto di Maldini si trasformi in obbligo (ad esempio qualificazione alle coppe europee o simili): a meno di ulteriori e successive postille, il calciatore può già considerarsi di proprietà della Lazio.


  • L'INGAGGIO DI DANIEL MALDINI ALLA LAZIO

    Nella nota, infine, è possibile stabilire anche l'esatto ingaggio che la Lazio ha pattuito con Maldini al momento del suo trasferimento dall'Atalanta: "Retribuzione fissa pari a Euro 1,17 milioni", ecco quanto guadagnerà l'ex orobico da contratto durante la propria esperienza a Roma.


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