Malagò è il nuovo presidente della FIGC, il programma e gli uomini: Maldini o Massara come direttore tecnico azzurro?

Tutto come previsto. Nessuna sorpresa dal Consiglio Federale che ha eletto Giovanni Malagò nuovo presidente della FIGC con un'ampia maggioranza.
L'ex numero 1 del CONI, sostenuto anche dalla Lega Serie A, poteva d'altronde contare sui voti della Serie B oltre che dell'Associazione Calciatori e di quella degli allenatori.
Malagò alla fine ha ottenuto quindi poco meno del 70% battendo nettamente lo sfidante Giancarlo Abete. Ma quali saranno le prime mosse del nuovo presidente federale?
La più attesa riguarda sicuramente la nomina del prossimo Ct azzurro, che a meno di sorprese sarà Roberto Mancini. Ma non sono escluse altre novità tra cui l'ingresso in Federcalcio di Paolo Maldini.