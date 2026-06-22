Malagò è il nuovo presidente della FIGC, il programma e gli uomini: Maldini o Massara come direttore tecnico azzurro?

Malagò ha preferito invece non sbilanciarsi sul nome del prossimo Ct dell'Italia.

"Non ho parlato con nessuno. Ci cominciamo a mettere la testa. Facciamo un po' di ragionamenti. Bisognerà parlarne, vedere i bilanci. L'identikit del futuro Ct? Ho fatto un atto d'amore, di follia lucida, non ci pensavo e non è stata una mia idea ma sono stato coinvolto. L'allenatore a prescindere dal suo curriculum deve abbracciare il discorso in tutto e per tutto, non si può dire armatevi e partite" ha spiegato Malagò.

Esclusa, almeno al momento, l'ipotesi di un Ct che arrivi dai quadri federali: "Io penso che in un altro momento storico avrei sposato l’idea che partiva da Valcareggi, Bearzot, Vicini, sono un romantico e Pozzo è quello che ha vinto di più ma in questo momento come fai, con questa pressione anche di opinione pubblica, a ragionare in questo modo. Magari si può avere nel medio termine questo tipo di opportunità e va presa in considerazione".

Il grande favorito, insomma, resta Roberto Mancini che dovrebbe tornare alla guida della Nazionale dopo l'improvviso addio dell'agosto 2023.