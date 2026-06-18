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Spain 2026 World Cup home kit - Merinoadidas
Angelica Daujotas

Maglie della Spagna per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Un look nuovo e audace per La Roja: scopriamo le straordinarie maglie della Spagna per i Mondiali del 2026.

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Le divise della Spagna per i Mondiali 2026 uniscono tradizione e modernità. adidas celebra il DNA calcistico nazionale con colori classici e dettagli contemporanei, pronti per la campagna della Roja in Nord America.

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Dove acquistare le divise della Spagna per la Coppa del Mondo FIFA 2026

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    Divisa casalinga della Spagna

    La maglia casalinga della Spagna per i Mondiali 2026 modernizza una delle livree più iconiche del calcio. Fondo rosso pulito con sottili righe gialle, ispirate a bandiera e stemma nazionali. Sul retro del collo spicca “ESPAÑA”, dettaglio discreto che porta in campo lo spirito della nazione.

    Completano il kit pantaloncini blu navy con rifiniture rosse e gialle e calzettoni blu navy, per un look che unisce tradizione e tecnologia.

    La divisa è stata lanciata il 6 novembre 2025 ed è disponibile nei negozi adidas, RFEF e presso i principali rivenditori. Prezzi indicativi: 85 sterline per la replica adulta, 120 sterline per la versione autentica e 60 sterline per la versione bambino.

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    Divisa da trasferta della Spagna

    La maglia da trasferta della Spagna si ispira alla storia letteraria del Paese. Un motivo a tutta superficie color pirite, ispirato a disegni e illustrazioni di libri classici, su una base bianco sporco che evoca una pagina. Maniche e scollo mostrano dettagli dorati e bordeaux, mentre sul retro del collo spicca la scritta “ESPAÑA” con la caratteristica Ñ che celebra la lingua e il patrimonio culturale spagnoli.

    Prezzi indicativi: circa 85 £ per la replica adulta, 120 £ per la versione autentica e 60 £ per la versione bambino, in base al rivenditore.

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