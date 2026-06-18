Maglie della Spagna per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

Le divise della Spagna per i Mondiali 2026 uniscono tradizione e modernità. adidas celebra il DNA calcistico nazionale con colori classici e dettagli contemporanei, pronti per la campagna della Roja in Nord America.
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