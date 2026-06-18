Maglie della Spagna per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

La maglia casalinga della Spagna per i Mondiali 2026 modernizza una delle livree più iconiche del calcio. Fondo rosso pulito con sottili righe gialle, ispirate a bandiera e stemma nazionali. Sul retro del collo spicca “ESPAÑA”, dettaglio discreto che porta in campo lo spirito della nazione.

Completano il kit pantaloncini blu navy con rifiniture rosse e gialle e calzettoni blu navy, per un look che unisce tradizione e tecnologia.

La divisa è stata lanciata il 6 novembre 2025 ed è disponibile nei negozi adidas, RFEF e presso i principali rivenditori. Prezzi indicativi: 85 sterline per la replica adulta, 120 sterline per la versione autentica e 60 sterline per la versione bambino.