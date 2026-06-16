Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
France 2026 World Cup KitsNike
Angelica Daujotas

Maglie della Francia per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

SHOPPING
KITS
Coppa del Mondo
Francia

La Francia ha presentato le divise per i Mondiali del 2026, e sono tutt’altro che ordinarie.

Pubblicità

Per i Mondiali 2026 in Nord America, Nike e la Federazione francese di calcio lanciano una collezione ispirata alla Statua della Libertà. Tradizione e innovazione si fondono per rinnovare l’iconica maglia dei Bleus.

Acquista le divise della Francia su Nike.

Dalla raffinata maglia home blu navy con dettagli premium all’audace divisa away verde menta, mai vista prima per la Francia, le nuove maglie stanno già facendo parlare.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle divise della Francia per i Mondiali del 2026: design, date di lancio e prezzi.

Altre notizie sui Mondiali FIFA 2026:

  • Divise dei Mondiali 2026: svelate le maglie di Argentina, Germania, Messico, Spagna e di tutte le squadre di punta
  • adidas svela le divise casalinghe per la Coppa del Mondo FIFA 2026 di 22 delle sue federazioni
  • Pallone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026: prezzo, migliori offerte e dove acquistare l’adidas Trionda

Dove acquistarli: Francia, divise per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • France 2026 World Cup Home KitNike

    Divisa casalinga della Francia

    Per il 2026 la Francia resta fedele alle proprie radici con un tocco di classe.

    La maglia casalinga sfoggia un blu “Game Royal” intenso, con dettagli in rame metallizzato su stemma e swoosh Nike. Il rame ricorda il materiale originale della Statua della Libertà prima dell’ossidazione.

    Il design evolve grazie a un motivo tono su tono che incorpora grafiche FFF, rendendo la maglia più strutturata e alla moda rispetto al passato. Il colletto a polo, bianco davanti e blu navy dietro, aggiunge un tocco classico, completato da sottili dettagli tricolori.

    Un’evoluzione elegante e familiare, ma piena di dettagli.

    Acquista le divise della Francia su Nike.

    Acquistale su Fanatics US.

    • Pubblicità
  • France 2026 World Cup Away KitNike

    Divisa da trasferta della Francia

    Se la divisa casalinga punta sulla sobrietà, quella da trasferta fa l’opposto.

    La Francia opta per un inedito verde menta, con loghi e dettagli in rame che evocano la patina della Statua della Libertà, simbolo del legame franco-americano.

    Denominata internamente “Liberté”, la divisa celebra il legame culturale tra Francia e Stati Uniti, con la statua stessa donata dalla Francia nel 1886.

    Completano il look i polsini tricolori e lo stemma in rame, che bilanciano un design già tra i più distintivi del ciclo dei Mondiali 2026.

    Che piaccia o no, è una dichiarazione d’intenti.

    Acquista le divise della Francia su Nike.

    Acquista le divise della Francia su Fanatics negli Stati Uniti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

How far will France go at the World Cup?

1320 Voti
Coppa del Mondo
Francia crest
Francia
FRA
Iraq crest
Iraq
IRQ