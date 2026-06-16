Per i Mondiali 2026 in Nord America, Nike e la Federazione francese di calcio lanciano una collezione ispirata alla Statua della Libertà. Tradizione e innovazione si fondono per rinnovare l’iconica maglia dei Bleus.
Dalla raffinata maglia home blu navy con dettagli premium all’audace divisa away verde menta, mai vista prima per la Francia, le nuove maglie stanno già facendo parlare.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle divise della Francia per i Mondiali del 2026: design, date di lancio e prezzi.
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