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Uruguay WC 26 kitsNike
Renuka Odedra

Maglie dell'Uruguay per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Uruguay

Presentate le maglie dell’Uruguay per il 2026: blu freddo e pattern futuristici.

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Sono arrivate le divise dell’Uruguay per i Mondiali 2026: il classico azzurro cielo si fonde con nuovi motivi audaci. 

Le divise dell’Uruguay sono ora disponibili su Nike.

Ispirate alla “garra charrúa”, incarnano coraggio, tenacia e volontà di vincere. 

Questi modelli celebrano la leggenda della Celeste, esaltandone impegno, sacrificio e passione.

In questa guida trovi design, date di lancio e prezzi delle divise.

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Negozio: divise dell’Uruguay per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Divisa casalinga dell'Uruguay

    La divisa casalinga incarna l’essenza del calcio uruguaiano. Moderno e classico al tempo stesso, il kit sfoggia un azzurro cielo pulito, con dettagli blu navy che ne accentuano nitidezza e sicurezza. Il design essenziale riflette la squadra: onesta, disciplinata e unita.

    Le divise dell’Uruguay sono ora disponibili su Nike.

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Divisa da trasferta dell'Uruguay

    La divisa da trasferta interpreta con energia lo spirito combattivo dell’Uruguay. Un motivo ad ali sul petto simboleggia ascesa, ambizione e ricerca costante della vittoria. Il design celebra i successi storici del Paese, reinterpretandoli in chiave moderna e aggressiva. Questa maglia mostra un Uruguay ribelle: compatto, coraggioso e determinato. 

    Le divise dell’Uruguay sono ora disponibili su Nike.

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