Maglie dell'Uruguay per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

Sono arrivate le divise dell’Uruguay per i Mondiali 2026: il classico azzurro cielo si fonde con nuovi motivi audaci.
Ispirate alla “garra charrúa”, incarnano coraggio, tenacia e volontà di vincere.
Questi modelli celebrano la leggenda della Celeste, esaltandone impegno, sacrificio e passione.
In questa guida trovi design, date di lancio e prezzi delle divise.
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