La divisa casalinga del Canada per il 2026 resta fedele alla tradizione, reinterpretandola con un design moderno e d’impatto. La maglia è rossa e presenta una grafica a due tonalità con la foglia d’acero sul petto, simbolo del Paese.

Nike pone la foglia d’acero al centro come simbolo di unità e slancio, con dettagli tecnici ispirati all’abbigliamento outdoor canadese. Le rifiniture nere creano contrasto, mentre la struttura utilizza la tecnologia Aero-FIT per massimizzare ventilazione e comfort.

Il risultato è una divisa classica e decisa, pensata per distinguersi in casa.