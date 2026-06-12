Il Canada ha presentato le attese divise per i Mondiali FIFA 2026, create su misura da Nike per la nazione co-organizzatrice.
Dopo aver mancato un design unico nel 2022, la Nazionale canadese torna in casa con l’audace identità “Full Tilt”, che unisce tradizione, innovazione e simboli nazionali.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle divise del Canada per i Mondiali 2026, compresi i modelli home e away, i dettagli sul lancio e i prezzi.
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