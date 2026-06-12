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Canada 2026 home and away kitNike
Angelica Daujotas

Maglie del Canada per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Canada

Le divise del Canada per i Mondiali 2026 mostrano identità, ambizione e un design unico.

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Il Canada ha presentato le attese divise per i Mondiali FIFA 2026, create su misura da Nike per la nazione co-organizzatrice.

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Dopo aver mancato un design unico nel 2022, la Nazionale canadese torna in casa con l’audace identità “Full Tilt”, che unisce tradizione, innovazione e simboli nazionali.

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Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle divise del Canada per i Mondiali 2026, compresi i modelli home e away, i dettagli sul lancio e i prezzi.

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Negozio: divise del Canada per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • Canada 2026 home kitNike

    Divisa casalinga del Canada

    La divisa casalinga del Canada per il 2026 resta fedele alla tradizione, reinterpretandola con un design moderno e d’impatto. La maglia è rossa e presenta una grafica a due tonalità con la foglia d’acero sul petto, simbolo del Paese.

    Nike pone la foglia d’acero al centro come simbolo di unità e slancio, con dettagli tecnici ispirati all’abbigliamento outdoor canadese. Le rifiniture nere creano contrasto, mentre la struttura utilizza la tecnologia Aero-FIT per massimizzare ventilazione e comfort.

    Il risultato è una divisa classica e decisa, pensata per distinguersi in casa.

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  • Canada away kitNike

    Divisa da trasferta del Canada

    La divisa da trasferta del Canada è sperimentale e aggressiva. La maglia nera con un motivo bianco caotico evoca il ghiaccio frantumato, simbolo degli sport invernali e della resilienza del Paese.

    Questa scelta si inserisce nella visione di Nike per il 2026, che vuole le divise da trasferta come dichiarazioni di futuro.

    Un netto contrasto con la divisa casalinga, che esprime grinta ed energia in vista del torneo.

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