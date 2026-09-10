Magic moment per Andy Diouf, prima volta in Nazionale: pre-convocato da Zidane con la Francia

Diouf ha militato nelle nazionali giovanili francesi e partecipato ai Giochi Olimpici 2024, conclusi con la sconfitta in finale contro la Spagna.

Non era però mai stato convocato dalla Nazionale maggiore da Deschamps durante il suo mandato. Zidane, invece, lo ha preso subito in considerazione, sia per lo stato di forma che per la sua duttilità.