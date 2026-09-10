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Andy Diouf InterGetty Images
Marco Trombetta

Magic moment per Andy Diouf, prima volta in Nazionale: pre-convocato da Zidane con la Francia

Francia
Inter

Dopo il grande inizio di stagione con l'Inter, Andy Diouf si è guadagnato la pre-convocazione in Nazionale da Zidane.

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Continua il magic moment di Andy Diouf dopo la grande partenza con l'Inter.

Il centrocampista nerazzurro ha ricevuto una chiamata che aspettava da anni, quella della Nazionale francese.

  • LA GRANDE SCOPERTA DELL'INTER

    Già nella scorsa stagione, Andy Diouf era stato il classico 12° uomo per Chivu, venendo utilizzato praticamente ovunque in mezzo al campo e persino in attacco.

    Quest'anno, però, il suo status ha subito un profondo upgrade, trasformandolo in un elemento fondamentale per l'Inter nelle prime uscite stagionali tra campionato e Champions.

    Subito due assist contro il Monza giocando a tutta fascia, poi la panchina col Cagliari e un'altra ottima prestazione contro il Napoli. Al Bernabeu, poi, nonostante la sconfitta è stato forse il migliore in campo, mettendo in costante difficoltà un campione del Mondo come Cucurella.

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  • LA PRE-CONVOCAZIONE DI ZIDANE

    Prestazioni che hanno attirato l'attenzione di Zinedine Zidane, pronto a costruire la sua nuova Francia contando anche sulla presenza di Diouf.

    L'esterno interista, secondo RMC Sport, è stato pre-convocato dalla Francia per le quattro sfide di Nations League in programma tra fine settembre e inizio ottobre.

    E una di queste sarà proprio contro l'Italia, il 2 ottobre allo Stade de France, dove ritroverà da avversari tanti dei suoi compagni all'Inter.

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  • PRIMA VOLTA IN NAZIONALE MAGGIORE

    Diouf ha militato nelle nazionali giovanili francesi e partecipato ai Giochi Olimpici 2024, conclusi con la sconfitta in finale contro la Spagna.

    Non era però mai stato convocato dalla Nazionale maggiore da Deschamps durante il suo mandato. Zidane, invece, lo ha preso subito in considerazione, sia per lo stato di forma che per la sua duttilità.

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