Ma Vlahovic può davvero restare alla Juventus? Perché una permanenza rimane difficile anche dopo l'addio di Comolli

Rullo di tamburi: e se Dusan Vlahovic alla fine rimanesse alla Juventus, una decina di giorni dopo che le strade del centravanti serbo e della società si sono divise?
Le voci hanno cominciato a rimbalzare un paio di giorni fa e non hanno perso di consistenza nelle ultime ore. Non a caso, in coincidenza con l'addio alla Juve di Damien Comolli e l'arrivo a Torino di Giovanni Carnevali.
Cambia tutto, sussurra qualcuno. Vlahovic attende solo di essere richiamato, azzarda qualcun altro. E via dicendo.
La situazione, in realtà, pare essere leggermente più complicata di così. E a dirlo è proprio quel che è accaduto nei primi giorni di giugno, quelli che alla fine hanno portato alla rottura.