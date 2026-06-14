Ma Vlahovic può davvero restare alla Juventus? Perché una permanenza rimane difficile anche dopo l'addio di Comolli

L'altra certezza è che, dopo averlo ritrovato nel finale di stagione, Luciano Spalletti avrebbe contato volentieri su Vlahovic anche nella prossima. E non solo per il valore del giocatore, pur mai espresso completamente nei quattro anni e mezzo alla Juventus.

L'attacco juventino, a oggi, è un dilemma totale. Vlahovic se n'è andato e così rimangono Jonathan David e Lois Openda. Ovvero due delle più grosse delusioni stagionali dei bianconeri, che dall'ex Lille e soprattutto dall'ex Lipsia non hanno mai ricevuto un apporto sufficiente. Senza dimenticare Arek Milik, quasi mai a disposizione di Spalletti.

David, peraltro, ha iniziato in maniera negativa anche i Mondiali in cui è impegnato con il Canada: nella gara d'esordio contro la Bosnia si è mangiato un goal e ha offerto una prestazione non sufficiente, venendo richiamato in panchina dal ct Marsch dopo un'ora di gioco.

Però si torna sempre lì: alla forbice troppo ampia tra quel che Vlahovic potrebbe guadagnare e quel che la Juventus sarebbe disposta a offrirgli. A prescindere da ogni valutazione di campo o tecnica, a prescindere da tutto il resto. Ed è per questo che un dietrofront, allo stato attuale delle cose, è da considerarsi piuttosto complicato.