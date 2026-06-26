Ma Tah può andare davvero al Palermo? "Sì, verrei": cosa c'è dietro

Tah ha parlato in zona mista dopo la partita: "Per loro era fondamentale vincere questa partita, e specie nell'ultima mezz'ora si è visto, sono stati più bravi di noi e hanno meritato. Per noi non è importante essere favoriti, ma credere di poter arrivare in fondo. Vince la squadra migliore, e noi crediamo di poterlo essere".

Poi la domanda: "A fine carriera puoi venire al Palermo?" E Tah, andando via, risponde di sì.