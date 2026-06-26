Tutto vero: al termine di Germania-Ecuador, match dei girone E dei mondiali in corso negli States perso 2-1 dai tedeschi, il difensore del Bayern Monaco Jonathan Tah ha aperto ad un futuro... al Palermo. Facciamo ordine e capiamo il motivo di questa risposta affermativa alla domanda del giornalista italiano Tancredi Palmeri di Sportitalia.
Ma Tah può andare davvero al Palermo? "Sì, verrei": cosa c'è dietro
TAH AL PALERMO? LA RISPOSTA DOPO ECUADOR-GERMANIA
Tah ha parlato in zona mista dopo la partita: "Per loro era fondamentale vincere questa partita, e specie nell'ultima mezz'ora si è visto, sono stati più bravi di noi e hanno meritato. Per noi non è importante essere favoriti, ma credere di poter arrivare in fondo. Vince la squadra migliore, e noi crediamo di poterlo essere".
Poi la domanda: "A fine carriera puoi venire al Palermo?" E Tah, andando via, risponde di sì.
IL LEGAME CON PALERMO
Per Tah sarebbe la chiusura di un cerchio, visto che la moglie del giocatore, Luisa, ha origini palermitane. Certo, difficile immaginare il difensore in rosanero nel contesto della Serie B, pur a fine carriera, ma immaginando una promozione in Serie A nei prossimi anni e con la proprietà del City Group alle spalle, non si tratta di uno scenario inconcepibile...
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