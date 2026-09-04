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Diego Moreira GFX
Marco Trombetta

Ma dove gioca Moreira nel Milan? Amorim ha deciso, ecco quale sarà il ruolo del belga

Serie A
Milan

Dove giocherà Diego Moreira nel Milan? Le sue parole e quelle di Amorim confermano quale sarà il ruolo del belga nell'assetto tattico rossonero.

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C'è grande attesa nel vedere all'opera il più importante acquisto del calciomercato estivo del Milan insieme a Goncalo Ramos.

Stiamo parlando di Diego Moreira, pagato oltre 50 milioni, che inizialmente sembrava potesse essere il sostituto naturale di Leao.

Amorim, però, ha altri piani per l'esterno belga ed è stato lo stesso Moreira a confermare quale sarà effettivamente il suo ruolo.

  • NON SARA' IL SOSTITUTO DI LEAO

    Quando è stato acquistato, Moreira sembrava potesse essere l'erede di Leao sulla fascia sinistra dell'attacco.

    Ma Amorim ha dimostrato nelle prime uscite stagionali che in quel ruolo lì vede sostanzialmente due giocatori: uno è Cissé, l'altro è Saelemaekers, che aveva giocato in quella posizione già a Bologna con Italiano, tra l'altro con ottimi risultati.


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  • PIU' A DESTRA CHE A SINISTRA

    Moreira nello Strasburgo ha giocato praticamente ovunque: quinto di destra o di sinistra, ala destra o di sinistra.

    Nel 3-4-2-1 di Amorim c'è molta fluidità, ma Moreira sarà impiegato maggiormente sulle fasce di centrocampo che sulla trequarti.

    Davanti, a sinistra, ci sono come detto Cissé, Saelemaekers (che può agire anche sull'altra fascia) e Hutchinson come opzioni. A destra, quando starà bene, il titolare è Pulisic con Loftus-Cheek e Rabiot come alternative. Il francese può giocare ovviamente anche al fianco di Modric, ma Amorim aveva già detto di vederlo bene più vicino alla porta.

    E dunque arriviamo a Moreira, che a questo punto diventa la prima opzione per la fascia destra di centrocampo, in concorrenza con Chukwueze. Dall'altra parte, per questione di equilibri, uno tra Bartesaghi ed Estupinan, anche se Moreira, come spiegato dallo steso Amorim, potrà giocare all'occorrenza anche insieme a Chukwueze in certe partite, spostandosi però sulla sinistra.

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  • LA CONFERMA DI AMORIM

    “Diego Moreira può giocare sia con sia al posto di Chukwueze. Se Chukwu dovesse mancare, con Moreira abbiamo messo un giocatore che non farà mutare l’identità della squadra. Ci saranno partite nelle quali giocheremo con due esterni molto offensivi. Se troviamo un centrocampo a quattro, ci può essere Bartesaghi per abbassarsi sulla linea della nostra difesa. Vedremo”.

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  • "LA POSIZIONE DOVE MI SENTO MEGLIO"

    Conferma sul ruolo che è arrivata anche da Moreira.

    “Nel modo in cui giochiamo, preferisco stare sulla fascia destra. Ho parlato col mister di questo ed è la posizione dove mi sento meglio”. 

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