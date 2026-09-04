Ma dove gioca Moreira nel Milan? Amorim ha deciso, ecco quale sarà il ruolo del belga

Moreira nello Strasburgo ha giocato praticamente ovunque: quinto di destra o di sinistra, ala destra o di sinistra.

Nel 3-4-2-1 di Amorim c'è molta fluidità, ma Moreira sarà impiegato maggiormente sulle fasce di centrocampo che sulla trequarti.

Davanti, a sinistra, ci sono come detto Cissé, Saelemaekers (che può agire anche sull'altra fascia) e Hutchinson come opzioni. A destra, quando starà bene, il titolare è Pulisic con Loftus-Cheek e Rabiot come alternative. Il francese può giocare ovviamente anche al fianco di Modric, ma Amorim aveva già detto di vederlo bene più vicino alla porta.

E dunque arriviamo a Moreira, che a questo punto diventa la prima opzione per la fascia destra di centrocampo, in concorrenza con Chukwueze. Dall'altra parte, per questione di equilibri, uno tra Bartesaghi ed Estupinan, anche se Moreira, come spiegato dallo steso Amorim, potrà giocare all'occorrenza anche insieme a Chukwueze in certe partite, spostandosi però sulla sinistra.