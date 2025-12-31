Lukaku ancora ai box: niente rientro immediato, serviranno alcune settimane per rivederlo in campo

Solo fino a pochi giorni fa sembrava che il suo rientro fosse praticamente imminente (o quasi); a quanto pare, invece, per vedere Romelu Lukaku nuovamente in azione servirà ancora diverso tempo.

La convocazione per la Supercoppa Italiana aveva fatto pensare a un recupero totale ormai vicino e anche a un possibile rientro contro la Lazio nella prima partita del 2026, ma le cose non stanno propriamente così.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport,' Antonio Conte dovrà fare a meno di Big Rom per alcune settimane ancora.