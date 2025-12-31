Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bologna v Napoli - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Lukaku ancora ai box: niente rientro immediato, serviranno alcune settimane per rivederlo in campo

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli dovrà fare a meno di Romelu Lukaku per alcune settimane ancora.

Pubblicità

Solo fino a pochi giorni fa sembrava che il suo rientro fosse praticamente imminente (o quasi); a quanto pare, invece, per vedere Romelu Lukaku nuovamente in azione servirà ancora diverso tempo.

La convocazione per la Supercoppa Italiana aveva fatto pensare a un recupero totale ormai vicino e anche a un possibile rientro contro la Lazio nella prima partita del 2026, ma le cose non stanno propriamente così.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport,' Antonio Conte dovrà fare a meno di Big Rom per alcune settimane ancora.

  • Belgium v Kazakhstan - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    IL RIENTRO SLITTA

    Come detto, nei giorni scorsi si era ipotizzato un possibile ritorno in campo in occasione di Lazio-Napoli, sfida valida per il diciottesimo turno di campionato in programma il prossimo 4 gennaio, ma per rivedere Lukaku in azione servirà in realtà molto più tempo.

    Non riuscirà a recuperare per la sfida dell’Olimpico e non ci sarà nemmeno nelle successive gare contro il Verona e contro l’Inter (a San Siro l’11 gennaio).

    • Pubblicità

  • ALMENO ALTRE DUE O TRE SETTIMANE DI STOP

    Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, nel migliore dei casi per rivedere Romelu Lukaku in campo serviranno almeno due o tre settimane.

    Questo vuol dire che, salvo sorprese, lo stop del bomber belga — fermo dallo scorso 14 agosto a causa di un grave infortunio muscolare — si allungherà ben oltre la soglia dei cinque mesi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    MASSIMA PRUDENZA

    La volontà del Napoli è quella di gestire la situazione con la massima prudenza.

    Niente previsioni ufficiali dunque, ma solo la volontà di non accelerare i tempi per non rischiare gravi ricadute.

    Conte, tra l’altro, ha trovato in attacco un nuovo equilibrio che sta consentendo a Højlund di esprimersi su altissimi livelli e dunque c’è la possibilità di gestire il tutto con la dovuta pazienza.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • IL MERCATO IN AIUTO DI CONTE

    Come spiegato dal direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, in un’intervista al 'Corriere dello Sport', nel corso della sessione invernale di calciomercato una delle priorità del club sarà quella di migliorare qualitativamente il reparto offensivo.

    Il Napoli potrebbe dunque pensare di mettere a disposizione di Antonio Conte anche un nuovo centravanti, magari in sostituzione di Lucca che sin qui ha deluso le aspettative e potrebbe rilanciarsi altrove.

    Negli ultimi giorni hanno preso vigore le voci di un possibile scambio con la Roma che prevederebbe l’arrivo all’ombra del Vesuvio di Dovbyk, ma lo stesso Manna ha smentito la cosa:

    “Al momento non è una strada percorribile”.

    Le prossime settimane diranno ovviamente di più: quello che al momento sembra certo è che servirà ancora un po’ di pazienza prima di rivedere Lukaku in campo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Napoli crest
Napoli
NAP
0