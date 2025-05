Luis Henrique all'Inter, c'è l'accordo: cosa manca per il trasferimento a Milano dell'esterno brasiliano

Inter e Luis Henrique sempre più vicini: i nerazzurri puntano ad averlo a disposizione già per il Mondiale per Club.

Inter pronta a mettere la freccia sulla fascia destra: non stiamo parlando di Dumfries, già agli ordini di Inzaghi, ma di colui che a meno di sorprese vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione.

Il riferimento è a Luis Henrique, esterno in forza al Marsiglia attenzionato da tempo dagli uomini di mercato interisti che non hanno perso l'occasione: trattativa ben avviata e possibilità di approdo a Milano sempre più alte.

L'obiettivo della società meneghina è di accorciare i tempi dei negoziati per avere a disposizione Luis Henrique già tra un mese, quando negli Stati Uniti andrà in scena il Mondiale per Club.