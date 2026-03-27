Luis Hasa cambia nazionale: niente più Italia, risponderà alla chiamata dell'Albania

Il suo cartellino è di proprietà del Napoli che in estate lo ha ceduto in prestito alla Carrarese, dove si sta mettendo in bella evidenza: Luis Hasa sta raccogliendo consensi durante questa avventura toscana.

Le prestazioni offerte col club gialloblù hanno attirato l'attenzione degli addetti ai lavori in ottica nazionale, che per il classe 2004 è stata praticamente sempre l'Italia, dove è nato 22 anni fa.

A partire da giovedì 26 marzo, però, per Hasa si è aperta un'altra strada: quella dell'Albania.