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Luis HasaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Luis Hasa cambia nazionale: niente più Italia, risponderà alla chiamata dell'Albania

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Nuova nazionale per Luis Hasa: dopo le presenze raccolte con l'Italia Under 21, ha optato per l'Albania.

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Il suo cartellino è di proprietà del Napoli che in estate lo ha ceduto in prestito alla Carrarese, dove si sta mettendo in bella evidenza: Luis Hasa sta raccogliendo consensi durante questa avventura toscana.

Le prestazioni offerte col club gialloblù hanno attirato l'attenzione degli addetti ai lavori in ottica nazionale, che per il classe 2004 è stata praticamente sempre l'Italia, dove è nato 22 anni fa.

A partire da giovedì 26 marzo, però, per Hasa si è aperta un'altra strada: quella dell'Albania.

  • CAMBIO DI NAZIONALE

    L'ufficialità dello 'switch' di Hasa è arrivata nella giornata di ieri sulla piattaforma FIFA relativa al cambio di federazione dei vari tesserati sparsi in giro per il mondo.

    In questo caso, si legge come Hasa abbia optato per diventare un nuovo membro della Football Association of Albania, il che gli consentirà di rispondere alla chiamata del commissario tecnico Sylvinho d'ora in poi.

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  • LE PRESENZE CON L'UNDER 21 AZZURRA

    Questo cambio è stato possibile soltanto perché Hasa non ha mai esordito in match ufficiali con la nazionale maggiore italiana, indossando l'azzurro in tre occasioni con l'Under 21.

    Hasa in campo in tre amichevoli a giugno 2024 contro Giappone Under 19, Panama Under 23 e Francia Under 20, mentre in altre due circostanze è rimasto seduto in panchina.

    In precedenza ha vestito anche la maglia di Under 18, Under 19 e Under 20.

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  • PERCHÉ HASA HA SCELTO L'ALBANIA

    La scelta di Hasa è legata alle origini familiari, nonostante sia nato a Sora nel Lazio: i due genitori, infatti, sono entrambi albanesi.

    In passato, peraltro, è stato nel giro dell'Under 15 dell'Albania, con cui però non ha mai disputato una partita: prossimamente per lui ci sarà spazio nella nazionale maggiore, reduce dal k.o. in Polonia che ha fatto sfumare il sogno della prima storica qualificazione ai Mondiali.

  • I NUMERI DI HASA IN STAGIONE

    Cinque goal e tre assist in venticinque presenze di Serie B con la maglia della Carrarese per Hasa, a suo agio nel ruolo di mezzala nel 3-5-2 adottato da mister Calabro.

    Hasa si era fatto notare positivamente anche in veste di regista nel precampionato, trascorso col Napoli proprietario del cartellino: dove rientrerà a fine stagione alla scadenza del prestito, per poi decidere ancora una volta il proprio futuro.

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