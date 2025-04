Lotta salvezza, Empoli e Venezia sperano ancora, il Lecce rischia: Parma, Verona e Cagliari a un passo dal traguardo

A quattro giornate dalla fine Empoli e Venezia sarebbero retrocesse: ancora diversi scontri diretti, la situazione.

L'ultima giornata di campionato non ha riservato grossi scossoni alla classifica per quanto riguarda la lotta salvezza se non la vittoria del Cagliari che ha vinto in trasferta contro il Verona superandola.

A parte il Monza che da tempo aspetta ormai solo l'ufficialità della retrocessione, che sarebbe potuto arrivare già alla 34a giornata, ci sono ancora due posti in gioco con sei squadre in lotta, se pur con situazioni e chance di raggiungere l'obiettivo ben diverse.

Con gli ultimi risultati il Parma ha compiuto un grande passo in avanti mentre il pareggio del Lecce a Bergamo con l'Atalanta ha dato un minimo di ossigeno alla squadra di Marco Giampaolo. Empoli e Venezia sarebbero al momento le altre due squadre retrocesse ma può ancora succedere di tutto.