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mancini(C)Getty Images
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Lo staff di Mancini in Nazionale: i ruoli di Oriali, Bonucci, Maccarone e Bollini

Italia

Annuncio ufficiale della Figc che certifica gli accordi per tutti i componenti dello staff del nuovo ct Mancini.

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Le preferenze di Roberto Mancini nella composizione dello staff che avrebbe dovuto seguirlo nella sua nuova avventura da Commissario Tecnico della Nazionale italiana erano già state anticipate, ma oggi attraverso un comunicato ufficiale diramato dalla Figc sono state anche messe nero su bianco dando ufficialmente il via al nuovo/vecchio corso dell'Italia.

Fra gli assistenti del ct tanti volti nuovi e vecchi con il ritorno in Nazionale in primis di Lele Oriali, che lascia quindi la collaborazione con Antonio Conte per assumere il ruolo di team manager azzurro. Accanto a Mancini ci saranno poi ex-volti noti del nostro calcio e anche della Nazionale come Leonardo Bonucci (che con Mancini centrò la vittoria dell'Europeo 2021) e Massimo Maccarone. Ecco tutti i membri e il comunicato ufficiale


  • IL COMUNICATO

    La Nazionale di Roberto Mancini inizia a prendere forma. È il giorno dell’ufficializzazione dello staff che lo supporterà a partire dal raduno di settembre in vista degli impegni in UEFA Nations League con Turchia, Francia e Belgio. Al suo fianco potrà contare della preziosa collaborazione di Gabriele Oriali (campione del mondo nel 1982), che torna a ricoprire il ruolo di team manager dopo la precedente esperienza con l’Italia sia con Antonio Conte che con lo stesso Mancini. Inoltre, il Commissario tecnico azzurro ha indicato Alberto Bollini come suo vice, insieme a Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori tecnici. Completano lo staff azzurro il preparatore dei portieri Roccati e l’assistente Lupatelli, i preparatori atletici Ceci e Montini, i match analyst Baldi e Venturini.

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  • I RUOLI DI BOLLINI, BONUCCI, GAGLIARDI E MACCARONE

    Bollini, ormai ex allenatore della Nazionale Under 19, porta con sé un’esperienza pluriennale maturata in ambito giovanile nel Club Italia, culminata con la vittoria dell’Europeo nel 2023, e affiancherà Mancini come primo collaboratore in questa nuova veste.

    Bonucci continua il suo percorso in Nazionale dopo l’esperienza con Gennaro Gattuso.

    Gagliardi, già match analyst nell’Europeo vinto nel 2021, forte dell’esperienza come collaboratore tecnico alla Juventus, al Parma, in Arabia Saudita e poi in Iran, stavolta torna a vestire l’azzurro con un incarico tecnico.

    Per Maccarone, invece, è un debutto assoluto dopo aver affiancato Roberto Mancini in Qatar con l’Al-Sadd (la sua carriera da allenatore conta anche le esperienze da assistente alla Carrarese di Silvio Baldini e da allenatore del Ghiviborgo e del Piacenza in Serie D).

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