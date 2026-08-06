Lo staff di Mancini in Nazionale: i ruoli di Oriali, Bonucci, Maccarone e Bollini

Le preferenze di Roberto Mancini nella composizione dello staff che avrebbe dovuto seguirlo nella sua nuova avventura da Commissario Tecnico della Nazionale italiana erano già state anticipate, ma oggi attraverso un comunicato ufficiale diramato dalla Figc sono state anche messe nero su bianco dando ufficialmente il via al nuovo/vecchio corso dell'Italia.

Fra gli assistenti del ct tanti volti nuovi e vecchi con il ritorno in Nazionale in primis di Lele Oriali, che lascia quindi la collaborazione con Antonio Conte per assumere il ruolo di team manager azzurro. Accanto a Mancini ci saranno poi ex-volti noti del nostro calcio e anche della Nazionale come Leonardo Bonucci (che con Mancini centrò la vittoria dell'Europeo 2021) e Massimo Maccarone. Ecco tutti i membri e il comunicato ufficiale



