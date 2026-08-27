Leao tra Galatasaray e Aston Villa: testa a testa e rilanci per chiudere, deciderà il giocatore

Il Galatasaray è in pressing totale per Rafael Leao, ma l'Aston Villa si è inserito e rischia di "dirottare" il calciatore in Premier League.





Il club di Istanbul spinge per arrivare all'intesa con il Milan e con l'attaccante portoghese, obiettivo numero uno per chiudere il mercato estivo, e in giornata è andato in scena il nuovo affondo dei giallorossi, che negli scorsi giorni hanno dovuto fare i conti proprio con la concorrenza dei Villans.





Gli ultimi aggiornamenti nella giornata di mercoledì davano le parti più vicine alla fumata bianca, ma in serata qualcosa è cambiato.