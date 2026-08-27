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Leao MilanGetty Images
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Leao tra Galatasaray e Aston Villa: testa a testa e rilanci per chiudere, deciderà il giocatore

Calciomercato
Milan
Galatasaray
R. Leao
Aston Villa

Il club di Istanbul è in pressing per chiudere l'operazione Leao, ma gli inglesi operano un nuovo inserimento: gli ultimi aggiornamenti.

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Il Galatasaray è in pressing totale per Rafael Leao, ma l'Aston Villa si è inserito e rischia di "dirottare" il calciatore in Premier League.


Il club di Istanbul spinge per arrivare all'intesa con il Milan e con l'attaccante portoghese, obiettivo numero uno per chiudere il mercato estivo, e in giornata è andato in scena il nuovo affondo dei giallorossi, che negli scorsi giorni hanno dovuto fare i conti proprio con la concorrenza dei Villans.


Gli ultimi aggiornamenti nella giornata di mercoledì davano le parti più vicine alla fumata bianca, ma in serata qualcosa è cambiato.

  • INCONTRO CON IL MILAN

    Il Galatasaray vuole accelerare e chiudere e per questo nella giornata di oggi, mercoledì 26 agosto, a Milano c'è stato un vertice importante.


    George Gardi, intermediario del club turco, ha incontrato la dirigenza del Milan per provare a chiudere l'accordo tra società.


    Il confronto, andato in scena nella sede di Casa Milan, si è concluso in serata e ha portato sviluppi importanti.

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  • ACCORDO DI MASSIMA TRA I CLUB: CIFRE E DETTAGLI

    Un blitz, una missione per mettere sul piatto il rilancio del Galatasaray, che si era già visto rifiutare dai rossoneri un primo tentativo da 40 milioni di euro complessivi.


    Ora la cifra, sempre per un trasferimento a titolo definitivo, si è alzata e si aggira intorno ai 45 milioni di euro più bonus, andando così ad avvicinarsi sensibilmente ai 50 milioni di euro chiesti dal Milan.


    Le parti hanno dunque raggiunto un accordo di massima sulle cifre e si lavora anche su altri dettagli da definire, come quello relativo alle modalità di pagamento o quello relativo alle garanzie bancarie.

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  • L'INGAGGIO DI LEAO

    Per convincere Leao e il suo entourage il club turco ha messo sul piatto un contratto con cifre importanti: si parla di un ingaggio da circa 12 milioni di euro netti a stagione tra parte fissa (10 milioni) e bonus facili (2 milioni) da definire poi nei dettagli.


    Con questa finalità si è poi concretizzato un altro vertice in serata, quello tra Gardi e l'entourage dell'ex Sporting e Lille.


    Netta però la richiesta di Leao, che per trasferirsi in Turchia stando a Sky Sportha chiesto 12 milioni di base fissa più 3 di bonus.

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  • RILANCIO ASTON VILLA

    Il Galatasaray prova a chiudere, ma in serata è arrivato il colpo di scena.


    Come riferito da Sky Sport, l'Aston Villa ha rilanciato per superare i turchi: gli inglesi hanno offerto al Milan 42 milioni di euro più 3 milioni di bonus, mentre per il giocatore è stato messo sul piatto un contratto con ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. I Villans, riferisce The Athletic, sono convinti di avere la preferenza del classe '99.


    Pallone tra i piedi di Rafa Leao: Galatasaray o Aston Villa, si decide il futuro.

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