Leao resta al Milan? "Il mio unico pensiero è il campo, nessuno può parlare a mio nome"

Non è un mistero infatti che per il tecnico ex Sporting e Manchester United il 10 fosse tutt'altro che imprescindibile, e le parole di addio di Leao a inizio mercato davano adito a un addio abbastanza certo: con il passare dei giorni però la mancanza di offerte gradite al Milan dal punto di vista economico e al calciatore dal punto di vista sportivo hanno cristallizzato la situazione, con Leao che ora può restare ma che non ha un ruolo ben definito nel 3-4-2-1 e soprattutto non ha consentito investimenti nel suo ruolo con il suo mancato addio.