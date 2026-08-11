Rafael Leao torna a parlare sui social e allontana l'addio al Milan. Ecco quanto pubblicato in serata dall'attaccante portoghese in una storia su Instagram: "Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento. Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affittato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessuno altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi".
Leao resta al Milan? "Il mio unico pensiero è il campo, nessuno può parlare a mio nome"
SITUAZIONE COMPLICATA
L'attaccante portoghese, ritenuto cedibile dai rossoneri, torna dunque a farsi sentire sui social in merito al proprio futuro, e lo fa in maniera categorica, anche per evitare speculazioni: ribadisce la propria situazione, dichiarando di affidarsi solamente ai propri famigliari, in particolare il padre, e ai propri avvocati. Nessuna distrazione legata al mercato per ora, dunque, ma per il Milan Leao non è assolutamente intoccabile, e questa impasse al momento rende complicata la programmazione da parte di Amorim.
LA SCELTA DI AMORIM
Non è un mistero infatti che per il tecnico ex Sporting e Manchester United il 10 fosse tutt'altro che imprescindibile, e le parole di addio di Leao a inizio mercato davano adito a un addio abbastanza certo: con il passare dei giorni però la mancanza di offerte gradite al Milan dal punto di vista economico e al calciatore dal punto di vista sportivo hanno cristallizzato la situazione, con Leao che ora può restare ma che non ha un ruolo ben definito nel 3-4-2-1 e soprattutto non ha consentito investimenti nel suo ruolo con il suo mancato addio.
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IL NO ALLA TURCHIA E LE OFFERTE BASSE
La verità è che le offerte arrivate dalla Turchia, dal Fenerbahce inizialmente e poi soprattutto dal Galatasaray, non hanno mai convinto il club rossonero, che sin dall'inizio ha chiesto 60 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo: da Istanbul invece sono pervenute proposte di prestito con diritto od obbligo a cifre nettamente inferiori, sui 35/40 milioni di euro. Senza contare che Leao considera il trasferimento sul Bosforo non come una miglioria per la propria carriera.
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