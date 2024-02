Leao replica agli insulti razzisti: "Persone con la mente piccola". Il Milan: "Siamo con te"

L'attaccante portoghese ha risposto su Instagram al commento razzista di un hater: sostegno del Milan attraverso un post sul canale ufficiale di 'X'.

Rafael Leao non ci sta e risponde. Dopo l’ennesimo insulto razzista ricevuto sui social, il calciatore portoghese ha deciso di ricondividere la story su Instagram in cui era finito nel mirino di un hater.

Finito nel mirino della critica per un rendimento altalenante, Leao non ha digerito il commento del tifoso poiché andato oltre la soglia e sfociato in un insulto razzista.

A due giorni dalla sconfitta per 4-2 sul campo del Monza, l’hater ha attaccato il calciatore portoghese attraverso le stories del profilo Instagram, con il giocatore del Milan che ha risposto.

Prontamente è arrivato anche il sostegno del Milan, che sul canale ‘X’ ha ribadito la posizione del club in favore di Leao e contro ogni forma di razzismo.