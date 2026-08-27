Leao al Galatasaray o all'Aston Villa è la sospirata chiave di volta del mercato del Milan

Stavolta sì, stavolta ci siamo davvero. Dopo sette anni, Rafael Leao è pronto a lasciare il Milan per andare a giocare altrove e iniziare una nuova carriera, una nuova vita.
Il Galatasaray è arrivato a un'intesa con i rossoneri, l'Aston Villa pure. L'intrigo andato in scena mercoledì suggerisce che sarà proprio Leao a decidere il proprio futuro e dove vorrà militare nella stagione appena iniziata: il Milan, in sostanza, starà a guardare e poi concretizzerà la scelta del calciatore.
Lo farà ben volentieri, peraltro. Semplicemente perché si tratterà dell'ultimo, sospirato capitolo di una telenovela che nel corso delle settimane è diventata sempre più scomoda da gestire.
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