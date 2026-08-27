Leao al Galatasaray o all'Aston Villa è la sospirata chiave di volta del mercato del Milan

Ai tempi, con ogni probabilità, Leao era convinto che guadagnarsi un trasferimento non sarebbe stato poi così difficile. Pochi giorni dopo, sempre a SportTv, ribadiva la volontà di lasciare il Milan e la Serie A per andare a giocare in un nuovo campionato.

"Ho bisogno di una nuova sfida perché sono riuscito a vincere due trofei da quando sono in Italia. Ci sono stato tanti anni e posso dire che la Serie A è un campionato che si sta evolvendo, rispetto a prima si sono fatti passi avanti, ma penso che per il mio calcio la Premier League o la Liga siano in grado di valorizzare meglio il mio talento come calciatore”.

Alla fine, però, sono passati quasi tre mesi. Fino alla fine di agosto, nulla di davvero concreto si è mosso nei confronti di Leao. Sì, il Galatasaray e il Fenerbahçe ci hanno provato nel corso delle ultime settimane, ma senza trovare il modo di portarsi il portoghese a Istanbul. Lo stesso Fener ha poi desistito.

E la Premier League? Niente Chelsea, niente Manchester United. Improponibile anche un trasferimento al Manchester City, menzionato negli ultimi giorni. Niente di niente, nonostante il dichiarato apprezzamento del lusitano per il calcio inglese.