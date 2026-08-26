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Matteo Occhiuto

Leao verso l’addio, il Milan pensa anche al sostituto: da Brahim Diaz a Nwaneri, i nomi in lista

Calciomercato
Serie A
Milan

Sono diversi i nomi valutati dai rossoneri per l’eventuale sostituzione del portoghese: Amorim pronto a intervenire in caso di cessione di Rafa.

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Rafa Leao e il Milan non sono mai stati così distanti. Il portoghese è conteso da Aston Villa e Galatasaray, club che appaiono decisamente motivati a portare via da Milano il nazionale portoghese. Gli inglesi incontrano la preferenza di Rafa, che è risaputo voglia tentare un’avventura in Premier o in Liga, ma anche il club turco non molla il 10 rossonero.

Alla fine, comunque, l’impressione è che Leao lascerà il Milan, con il Diavolo che dovrà quindi prendere un sostituto che rinfoltisca la trequarti di Ruben Amorim.

  • Rafael Leao MilanGetty

    LEAO VIA È LO SCENARIO PIÙ PROBABILE

    A oggi, l’addio di Leao sembra quasi divenuto scontato. C’è stata una fase, in questo mercato, in cui sembrava che il portoghese potesse fermarsi a Milano, più per mancanza di offerte concrete che per reale di convinzione di continuare in rossonero. Le proposte di Aston Villa e Galatasaray, invece, dovrebbero aver convinto il giocatore e il club che l’addio sia la migliore opzione e, salvo incredibili dietrofront, alla fine Rafa potrebbe salutare. 

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  • Amorim Torino MilanGetty

    CHI AL POSTO DI LEAO?

    L’interrogativo allegato alla possibile cessione di Leao riguarda chi, invece, possa arrivare in sua sostituzione. Detto che, in quel ruolo, il Milan non sia del tutto sguarnito, è anche vero che andando via Rafa servirà un sostituto almeno dal punto di vista numerico. E, in realtà, forse anche dal punto di vista qualitativo.

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  • Ethan Nwaneri Arsenal 2025-26Getty

    I PRINCIPALI NOMI

    Se a inizio mercato uno dei possibili colpi grossi del Milan portava il nome di Kōnstantinos Karetsas, il suo approdo al Borussia Dortmund ha chiaramente fatto tramontare questa pista. In ballo, fra le opportunità per Amorim, restano vivi i profili di Ethan Nwaneri, Kaoru Mitoma, Matias Soulè e, come emerso in queste ultime ore, di Brahim Diaz, che potrebbe tornare in rossonero dopo due anni al Real Madrid.

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  • Cisse Torino Milan CelebrateGetty

    LA CRESCITA DI ALPHA CISSÈ

    Da tenere in grande considerazione, comunque, la posizione di Alphadjo Cissè. Il giocatore ex Catanzaro ha segnato e brillato al debutto e potrebbe diventare sempre più importante nell’economia della trequarti rossonera. Amorim spera pure nel pieno rientro a regimi importanti di Pulisic, in attesa di capire su quali profili conterà, per la trequarti, al termine del calciomercato. 


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