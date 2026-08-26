Leao verso l’addio, il Milan pensa anche al sostituto: da Brahim Diaz a Nwaneri, i nomi in lista

Rafa Leao e il Milan non sono mai stati così distanti. Il portoghese è conteso da Aston Villa e Galatasaray, club che appaiono decisamente motivati a portare via da Milano il nazionale portoghese. Gli inglesi incontrano la preferenza di Rafa, che è risaputo voglia tentare un’avventura in Premier o in Liga, ma anche il club turco non molla il 10 rossonero.

Alla fine, comunque, l’impressione è che Leao lascerà il Milan, con il Diavolo che dovrà quindi prendere un sostituto che rinfoltisca la trequarti di Ruben Amorim.