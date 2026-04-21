Leader, talismano e imprescindibile: con Gabbia in campo il Milan ha perso solo una volta

Matteo Gabbia al centro del Milan. E non si tratta solo di una questione di ruolo, con il numero 46 rossonero perno centrale della difesa a tre adottata da Allegri fin da inizio stagione, salvo rare eccezioni.
Con il difensore in campo, infatti, il Milan non perde quasi mai: un dato statistico che si è nuovamente aggiornato contro il Verona, gara nella quale Gabbia è rientrato dopo l’infortunio e in cui è stato tra i migliori in campo.
La sua assenza è coincisa con il momento più complicato della stagione rossonera: un dato che difficilmente può essere ricondotto a una semplice coincidenza statistica.