Leader, talismano e imprescindibile: con Gabbia in campo il Milan ha perso solo una volta

Matteo Gabbia ha dimostrato di essere un leader sia in campo che fuori. Non è un caso che, alla vigilia della sfida contro il Verona con il Milan reduce da due sconfitte consecutive e con il futuro di Allegri messo in dubbio da più parti, sia stato proprio Gabbia a lanciare un messaggio chiaro a tutto l’ambiente: “Allegri è fondamentale per noi”.Segnale di compattezza, unità e condivisione strategica.